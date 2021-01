Un fost călugăr, exclus din monahism acum 12 ani, ține în continuare slujbe. Ce spune falsul preot și reacția Arhiepiscopiei Tomisului

Nicolae Sima a fost stareţ al Mănăstirii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfinţii Ierarhi Nicolae şi Bretanion” din localitatea 23 August, în perioada 1 septembrie 2006 – 2 septembrie 2008, cu numele de călugărul Macarie.

A fost exclus din monahism de Arhiepiscopia Tomisului în 2008, pentru neascultarea faţă de autorităţile bisericeşti superioare, administrarea cu rea-voinţă şi în mod fraudulos a bunurilor mănăstirii şi fals şi uz de fals în scopul escrocării bunei credinţe a închinătorilor şi pelerinilor după ce declarase o icoană a mănăstirii ca fiind făcătoare de minuni.

Condamnat cu suspendare acum patru ani

Sima a fost judecat pentru transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit. A primit o condamnare de 2 ani şi 6 luni cu suspendare, după ce a întreţinut relaţii sexuale cu un alt bărbat, chiar dacă ştia că este infectat cu HIV. Ulterior, partenerul său l-a înjunghiat pe Sima, fostul călugăr ajungând la spital.

Exclus din monahism, „părintele Macarie” continuă să țină slujbe în Constanța. În plus, fostul călugăr merge prin localitățile din județ și prin spitale. „Ajut bolnavii și copiii aflați în suferință”, spune fostul călugăr.

„Nu am dat niciodată replica în legătură cu ce s-a scris depre mine”, spune Sima, contactat de Libertatea. „Vizita la spital este de anul trecut. Iar că ajut familii nevoiașe, da, încerc să ajut cu ce pot. Unii creștini mi-au povestit de anumite cazuri sociale și împreună am ajutat cu cât am putut”, completează cel care a slujit ca misionar în Spania și Italia, după ce a fost dat afară din Arhiepiscopia Tomisului.

„Pentru greșelile lumești cred că am plătit și poate chiar mai plătesc”

Slujesc într-o biserică situată între Constanța și Valu lui Traian, care este proprietate privată. Nu o fac singur, ci sprijinit. Cred că am și eu, ca toți oamenii, un judecător pentru păcatele mele. Iar pentru greșelile lumești cred că am plătit și poate chiar mai plătesc. Sau încă nu este de ajuns? Nicolae Sima:

Libertatea a întrebat Arhiepiscopia Tomisului despre activitatea lui Nicolae Sima. „Am aflat și noi că ar continua să oficieze slujbe și să poarte haine preoțești, motiv pentru care vom face o sesizare către organele abilitate”, a transmis preotul Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei.

Libertatea a scris luni despre „preotul” român care promite că împacă familiile dezbinate și dezleagă blestemele. „Sunt escrocherii care nu au nimic creștinesc în ele”, a reacționat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei.



Citeşte şi:

Peninsula Iberică, afectată de un val de frig polar. Avertismentul transmis de MAE românilor

Interlopul care a lovit cu mașina căruciorul în care se afla un bebeluș a fost arestat preventiv

Încă o zi de căutări în cazul copilului de 7 ani dispărut acum o săptămână. „Am audiat tot satul. Nu avem indicii de răpire”

PARTENERI - GSP.RO Benny Adegbuyi, declarație curajoasă despre Antonia: „Velea, să nu te superi pe mine!”

PARTENERI - PLAYTECH Ce a pățit un bărbat după ce a mâncat zilnic jeleuri de lemn dulce. Atenție, nu face ca el!

HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2021. Gemenii încearcă marea cu degetul, zicând că nu au cum să strice ceva

Știrileprotv.ro Marijuana gratis pentru cei care se vaccinează. În ce țară va fi aplicat acest plan

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Probleme grave cu care se confruntă copiii și părinții,pe care parlamentarii ar trebui să le ia în considerare (Publicitate politică)