Un fost primar demis din funcție s-a retras în munți și crește 100 de cerbi lopătari. „Sunt foarte cuminți și foarte frumoși”

„Am acum în jur de 70 de cerbi, dar cu puii din anul acesta, numărul se apropie de 100. Aici, la Bulbuc am găsit un loc minunat pentru a crește aceste animale frumoase și foarte cuminți”, spune Ilie Tomuș. Fermierul afirmă că, fiind silvicultor de meserie, a participat la o vânătoare de cerb lopătar în zona Timișoarei și așa a luat „drag de ei”. „M-am hotărât să încerc să cresc și eu, pentru că sunt foarte cuminți și foarte frumoși. Primele 12 bucăți le-am luat de la Arad, aduse din Polonia, apoi am cumpărat de la Târgu Mureș încă 10 bucăți. Am început în urmă cu 5 ani și am ajuns la 70 de capete și aproximativ 30 de pui”, a completat fermierul din Munții Apuseni. Acesta afirmă că vrea să ajungă la 200 de exemplare, după care să-i elibereze în fondul de vânătoare din zonă.

Ilie Tomuș. Foto: Facebook

Bulbuc, cătunul cu nouă locuitori

Ilie Tomuș spune că nu îl costă foarte mult hrana, pentru că în zonă sunt cantități mari de furaje. „Am iarbă de aici și cosesc grădinile care oricum ar rămâne, altfel, necosite. Le mai dau și porumb pe care îl cultiv la Șibot. Nu este foarte costisitor. Efortul este mai mare, dar satisfacția este pe măsură”, a completat fostul primar. Acesta mai susține că a ales cătunul Bulbuc pentru că de acolo se trage familia lui.

„Rădăcinile mele sunt de aici. Bunicii, părinții mei au fost de aici de la Bulbuc și pot să spun și mă mândresc prin faptul că bunicul meu până în anul 1948 era primar la Bulbuc. Era comună și erau 780 de locuitori. Cu regret constat acum că mai sunt doar nouă locuitori, respectiv trei familii”, precizează fermierul.

Diferențele dintre cerbul lopătar și cerbul comun

Cerbul lopătar face parte din genul Dama, nu din genul Cervus, care include cerbul comun (Cervus elaphus) și cerbul pătat (Cervus nippon). Diferențele principale dintre aceste genuri constă în faptul că cerbii din genul Dama au coarne„lățite”, sunt lipsiți de părul lung de pe gât în perioada boncănitului și nu prezintă canini în maxilarul superior. Culoarea blănii este brun-roșcată, cu pete albe pe spinare, în timpul verii, în timp ce iarna, culoarea blănii pe spinare este brun-aurie. Pe burtă și pe partea internă a picioarelor blana este albă. Trăiește 15-18 ani în libertate și 20-25 de ani în captivitate.

Cerbul lopătar este bine reprezentat numeric în zona de vest și sud-vest a României, dar în ultimii ani s-au efectuat repopulări în alte 27 de județe. Cea mai mare rezervație de cerbi lopătari în libertate din Europa se află pe fondul de vânătoare de la Socodor, județul Arad, unde sunt peste 1.000 de capete. Perioada de vânătoare legală este între 1 septembrie și 15 decembrie pentru masculi și 1 septembrie și 15 februarie pentru femele cu tineret.

Primar timp de 10 ani

Ilie Tomuș a fost primar liberal al comunei Șibot timp de 10 ani, între 2008 și 2018. A fost demis cu 2 ani înainte de terminarea celui de-al treilea mandat după ce a pierdut definitiv un proces prin care a contestat un raport al Agenției Naționale de Integritate. Instituția a constatat că s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de comerciant persoană fizică. Nu a mai putut candida timp de 3 ani și s-a „transferat” pe un post la Consiliul Județean Alba.

Ilie Tomuș a fost primar liberal al comunei Șibot timp de 10 ani. Foto: Facebook

În 2014, primarul pe atunci în funcție a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea executării pedepsei, pentru activităţi comerciale incompatibile cu funcţia. Pe lângă administrarea comunei, acesta desfăşura și activităţi comerciale în sectorul bovinelor cu lapte şi în comerţ, ca persoană fizică autorizată. A încheiat un acord de vinovăţie cu procurorii şi a obţinut amânarea executării, fapt care i-a permis acestuia să îşi păstreze funcţia de primar şi să candideze din nou în 2016.

