Obiectul de mari dimensiuni, un inel metalic, cu diametrul de aproape 2,5 m, cântărind în jur de 500 de kg, a căzut peste niște copaci și tufișuri pe 30 decembrie, în jurul orei locale 15.00 (12.00 GMT), în satul Mukuku, în comitatul Makueni, a precizat Agenţia spaţială kenyană (KSA).

Panic in Kenya as half-ton glowing space debris crashes into village.



Residents of Mukuku Village in Makueni County were jolted by a massive, glowing object crashing from the sky, sparking immediate panic and fears of a bomb attack. The object, a metallic ring weighing around… pic.twitter.com/VGvZs1BKTo — upuknews (@upuknews1) January 3, 2025

Julius Rotich, comandantul poliţiei din sub-comitatul Mbooni, a declarat pentru Kenya Broadcasting Corporation că atunci când agenții au ajuns la fața locului, obiectul era încă fierbinte. Locuitorii au fost izolați de zonă, până când obiectul s-a răcit.

KSA, asistată de alte agenţii şi de autorităţile locale, „a securizat zona şi a recuperat resturile, care sunt acum deţinute de agenţie pentru investigaţii suplimentare”, a adăugat aceasta.

A metallic object weighing approximately 1,100 lbs and measuring about 8 feet in diameter crashed into Mukuku village, located in Makueni County, Kenya pic.twitter.com/JUU1PLjV2F — Reuters (@Reuters) January 2, 2025

„Primele indicii arată că obiectul căzut este un inel de separare de la un lansator (de rachetă), conceput fie pentru a arde la reintrarea în atmosfera terestră, fie pentru a cădea în zone nelocuite”, a precizat KSA într-un comunicat.

De asemenea, aceasta a adăugat că incidentul „este un caz izolat pe care Agenţia îl va investiga”. Agenția încearcă să identifice proprietarul obiectului. Acesta nu este o amenințare la adresa siguranței publice, precizează KSA.

