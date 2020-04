De Cătălin Tolontan,

Astăzi sunt mai bine de trei săptămâni de când Manuela Șestac, neurochirurg la Spitalul Județean din Suceava, a aflat că are COVID-19.

”Joi, 19 martie, am intrat de gardă la 8 dimineață și urma să ies vineri, la ora 15. Simptomele au început pe 19, la prânz prin febră ușoară, 37,6, și un pic de tuse. M-am închis în cabinet, nu am coborât nici măcar cu mască. Am avut noroc că am avut o singură urgență pe care am făcut-o prin telefon”, povestește medicul.



Febra i-a crescut de la 37,6 la 38,5

”Eu fusesem la finalul lui februarie în Milano, câteva zile, apoi am intrat două săptămâni în izolare la domiciliu vorbind cu cei de la DSP, nu am avut simptome, nu existau teste nicăieri, nici măcar la privați. După izolare, revenisem de câteva zile în spital, nu aveam simptome. Nu existau alte proceduri de reintegrare a celor izolați la revenirea în spital, dar asta, cinstit, nu e vina spitalului sau a DSP Suceava, nu fusese trimis nimic de la minister”, spune Manuela Șestac.

Ea descrie în continuare evoluția simptomelor.



Pe 19 seara, când eram în cabinet, singură, mi-a crescut febra la 38,5. A cedat la paracetamol. Infecționistul spitalului mi-a zis să fac test de gripă, nu de COVID. A doua zi, am sunat și la epidemiolog și doamna doctor Zorescu mi-a zis să fac imediat și test COVID. Am făcut ambele teste vineri, pe 20, imediat am aflat că am gripă. Rezultatul de la COVID a venit câteva zile mai târziu, dar deja mă izolasem.

Dr. Manuela Șestac:

”Mi-am pierdut gustul și mirosul”

De vineri, a rămas acasă. ”Vineri, pe 20 martie, după ce am ajuns de la spital, am vomitat puțin”. Luni și marți au început deja semnele clasice ale COVID și i-a venit și rezultatul că e pozitivă.

Pe rând, simptomele au fost:

”Mi-am pierdut gustul și mirosul”

”Am început să simt arsuri în piept”

”Am început să am dificultăți la respirație”

”Mi-au apărut lividități cutanate, pe membre, niște pete roșietice-violete, ca atunci când degeri”

Senzația de teamă a omului infectat cu COVID

Marți a plecat spre Iași, de unde este familia, ca să se trateze la spital. Deja simptomele se agravaseră.



Ca bolnav de COVID-19, cel mai mult te sperie că nu poți să inspiri complet. Faci eforturi și nu te oxigenezi. Apoi, dacă ai, cum am avut eu, lividități pe membre, începi să te temi și mai tare. E omenește să te îngrijorezi puternic. Am avut pete vineții pe membre, în special pe coapsele anterioare. Sunt pete, cum să vă zic, cum apar imediat după ce moare omul.

Dr. Manuela Șestac:

Streinu-Cercel a dat vina pe pacienții ”ipohondri”

Adrian Streinu-Cercel

Aceasta era starea de marți a medicului neurolog, când mergea spre Iași. Așa a prins-o pe anunțul făcut de ministrul Costache și de managerul Streinu-Cercel despre situația de la Suceava. ”A fost un șoc pentru mine să aflu ce au zis, ceva ce nu avea legătură cu ce se întâmplase de fapt”.

Cei doi șefi ai stării de criză au declarat că la Suceava a fost doar ”un accident epidemiologic”.



Același termen, ”la Suceava a fost un accident”, l-a folosit în acele zile, la Digi 24, Gheorghe Flutur, șeful politic al județului și omul care a instalat managementul spitalului județean.

În aceleași declarații din 24 martie, medicul Streinu-Cercel, managerul de la “Matei Balș”, a dat vina, printre alții, pe pacienții ”ipohondri”.

Pe neurochirurg l-a indignat că nici Streinu-Cercel și nici ministrul Victor Costache nu au discutat marți despre responsabilitatea conducerii spitalului, ”deși Ministerul Sănătății avea informații încă de luni”.



Ce s-a întâmplat la Suceava nu este ceva nemaipomenit, este ceva ce era de așteptat. Eu mă așteptam să apară la Iași. Pentru că foarte multe persoane au venit din Italia cu avioanele cu relația Iași – Suceava. Faptul că s-a întâmplat la Suceava este un accident epidemiologic. (…) Pot fi persoane puternic transmițătoare, persoanele ipohondre, care în realitate nu au nimic, se plimbă din cabinet în cabinet.

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, 24 martie 2020, declarație consemnată de ziare.com:

”Nu poți vorbi despre un accident, despre o întâmplare la Suceava”

”În acel moment mă simțeam rău, eram speriată de simptome, dar mi-am promis că o să spun la un moment dat ce știu. M-am decis să vorbesc când Streinu-Cercel a spus că la noi a fost un accident epidemiologic. Eu știam foarte bine că în Spitalul din Suceava nu existau proceduri, circuite, nu ne lăsau să purtăm măști și nu se făceau teste. Ce accident?”, spune neurochirurgul.

Momentul mărturisirilor detaliate a întârziat. Șestac a intervenit de două ori la televiziuni, ”dar pe scurt și n-am avut tot tabloul”. Acum, după 23 de zile de când a intrat în gardă la spitalul din Suceava și a început să facă febră, doctorul Manuela Șestac spune că are timp și stare să-și rostească partea ei de poveste.



Ce m-a deranjat foarte tare a fost că nu poți vorbi despre un accident epidemiologic, despre o întâmplare la Suceava, în condițiile în care șefii din Sănătate știau ce s-a întâmplat la noi.

Dr. Manuela Șestac:

I-am spus: ce ordin verbal de ministru, îți bați joc de mine?!

Șestac povestește cum luni, 23 martie, când simptomele i se accentuau, ”m-am trezit la 7 și aveam mesaje de la managerul medical și o groază de apeluri disperate de la colegi”.

Neurochirurgul este și șefă de sindicat. ”Îmi spuneau că sunt chemați de-a valma la spital, suspecți și nesimptomatici și că li se invocă un ordin de ministru”.

”Am pus mâna pe telefon și la 7:18 l-am sunat pe directorul medical Macovei”.



”Ce ordin de ministru?, i-am zis. Macovei mi-a spus că e un ordin verbal de ministru să vină toată lumea la spital. I-am spus: ce ordin verbal de ministru, îți bați joc de mine?!”

Dr. Manuela Șestac:

”Macovei nu a făcut niciodată decât ce a spus Rîmbu, nu are nici o personalitate ca medic, ca șef medical. I-am zis lui Macovei că nu mă duc, aveam simptome, dar mi-am dat seama că se duc zeci și zeci de oameni, înghesuiți la spital în același loc. Și am încercat să dau de cineva dintre șefii Sănătății”, spune doctorul. Mesajele prin care Macovei îi cheamă pe medici invocând ”un ordin de ministru” au fost publicate în acele zile pe contul de Facebook al jurnalistului Victor Ilie.



Arafat: ”Nu știu nimic de un ordin de ministru”

Raed Arafat

”Am aflat telefonul domnului secretar de stat Raed Arafat. Se făcuse după 8. Mi-a răspuns imediat, foarte amabil”, povestește Manuela Șestac.

”Știu ce e la Suceava, mi-a spus Raed Arafat. I-am zis: Stați că nu știți, nu știți. I-am zis că e risc de infecție, că oamenii au fost chemați invocînd un ordin de ministru. Nu știu nimic de un ordin de ministru, mi-a spus Arafat și a zis că-l sună chiar atunci pe secretarul de stat Moldovan, de la Ministerul Sănătății”, relatează doctora din Suceava.

Nu știe ce s-a întâmplat în continuare, dar apoi, spre prânz, au început telefoanele de la București.

Marți ea a plecat spre Iași, să se interneze, iar seara a auzit ce au spus ministrul Costache și profesorul doctor Streinu-Cercel.

Au multe zile până cînd ”un accident” a fost recunoscut, prin declarațiile noului ministru Tătaru, drept ”un focar scăpat de sub control”.



De pe 20 martie sunt pozitivă. Am patru teste pozitive. Sunt explicații pentru asta, dar e un bună ocazie să le spun tuturor să stea în casă.



”Să nu uităm cine a încercat să acopere”

Cum ați suportat boala?

”În primele zile a fost mai apăsător. Eu am avut o formă moderată, dar tusea te doare, e seacă. Aici, la Iași, mi-au dat luat Plaquenil și Kaletra, 10 zile. Mirosul și gustul mi-au revenit cam după cinci zile”, spune Manuela Șestac.



COVID se manifestă divers. Vorbesc zilnic cu colegii din Suceava și unii dintre ei au avut o astenie, o mare oboseală. Plus o durere îngrozitoare de mușchi, eu n-am avut asta. Dificultățile de respirație s-au rezolvat în timp.

Dr. Manuela Șestac:

Ce o îngrijorează însă pe medicul Șestac este însă că toate cele 4 teste de până acum sunt pozitive, deși au trecut mult peste 14 zile de când a avut primele simptome. ”Am făcut un test la Suceava și trei de control la Iași. Și toate indică faptul că virusul e activ”, spune ea.



Nu vreau să mă pronunț în legătură cu lucruri care nu sunt în specialitatea mea, dar am discutat cu colegi virusologi, epidemiologi de ce durează atât de mult. Poate că e numai ARN inactiv, poate că aparatele de testare sunt setate să descopere grade foarte fine, cert e că eu sunt încă în spital după 23 de zile de la primele simptome și simt o ușoară arsură în piept, restul s-au retras.

Dr. Manuela Șestac:

”Poate că marți mi se va preleva un nou test. Vom vedea. Dar chiar dacă e negativ trebuie să-l aștept și pe următorul. Chiar dacă sunt medic, psihic îmi e tot mai greu”.

”Ce pot să spun? Stați în casă, avem un adversar necunoscut și extrem de puternic!”, crede doctorul.

”Și-mi mai doresc ceva. Să nu uităm ce ni s-a întîmplat, cine a contribuit să nu fim pregătiți și cine a încercat să acopere totul. Doar așa vom putea spune că nu ne-am chinuit degeaba ca societate”, crede dr. Manuela Șestac.

