„În jurul orei 04:15, pe 10 februarie, poliția a primit un apel de la o asistentă socială, care a sesizat faptul că persoanele aflate în grija sa din satul Sudobici, care locuiesc în incinta unei școli dezafectate, aud strigăte pe coridor”, a comunicat poliția.

Ulterior, oamenii legii au stabilit că, în jurul orei 04:10, la locul de cazare al persoanelor strămutate a izbucnit un conflict între un bărbat de 72 de ani și ceilalți locatari, pe fondul unor probleme casnice, care a degenerat într-o bătaie.

„În timpul conflictului, bărbatul a început să lovească cu un ciocan și un topor cinci ucraineni. Din cauza rănilor suferite, cinci oameni au murit la fața locului: doi bărbați de 60 și 68 de ani, două femei de 81 și 78 de ani din regiunea Donețk, precum și o femeie de 56 de ani, originară din regiunea Kirovograd.

Polițiștii l-au reținut pe agresor, care urmează să fie pus sub acuzare și plasat în arest preventiv.

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, un ucrainean de 21 de ani, refugiat din calea bombelor rusești, a fost ucis cu o violență extremă la Viena. Identificat doar pe baza amprentei dentare, băiatul ar fi fost bătut în parcarea unui hotel de lux, apoi ars de viu în propriul Mercedes.



