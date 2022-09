„Eram disperat, nu am avut mâncare sau apă, credeam că sfârșitul meu este aproape”, a recunoscut Romualdo, într-un interviu acordat postului brazilian Record TV, afiliat CNN. Congelatorul a fost singurul obiect salvat de pe barca sa. „Faptul că am fost salat a fost un miracol”, a completat omul.

Bărbatul a povestit că a fost protejat de „Dios”, fiindcă rechini l-au înconjurat de mai multe ori, dar nu l-au atacat. De frică, aproape nu a îndrăznit să doarmă.

În cele 11 zile, m-am gândit la familia mea. Asta mi-a dat putere, deși părea că nu mai există nicio salvare pentru mine. Romualdo:

„La un moment dat, am auzit un zgomot și am văzut o barcă. Am aruncat mâinile în sus și am cerut ajutor.”, a completat bărbatul.

Videoclipul filmate de unul dintre salvatori îl arată pe Rodrigues ieșind din congelator dezorientat, deshidratat și ars de soare.

Hainele lui sunt rupte și și-a legat o parte din tricoul în jurul capului pentru a se proteja de soare.

Um pescador brasileiro passou 11 dias à deriva a bordo de um freezer no meio do Oceano Atlântico após o barco em que estava naufragar. Romualdo Macedo Rodrigues saiu do porto de Oiapoque, Amapá, no início de agosto, e foi encontrado boiando no eletrodoméstico já no Suriname. pic.twitter.com/xMDqCxKwyZ — 98 FM Natal (@98FMNatal) September 1, 2022

Recomandări Plafonarea prețului gazului rusesc și limite de consum în statele membre. Planul de măsuri pentru criza energiei, anunțat de șefa Comisiei Europene

Din cauză că nu avea acte valabile la el, autoritățile surinameze l-au reținut timp de 16 zile înainte de a i se permite să se întoarcă acasă.

Foto: captură video

