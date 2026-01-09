În 2019, autoritățile chineze au descoperit unul dintre cele mai mari cazuri de corupție din istorie, implicându-l pe Zhang Qi, fostul primar al orașului Haikou.

Acesta a fost condamnat recent la moarte pentru corupție, abuz de putere și deturnare de fonduri publice.

În perioada 2009-2019, Zhang Qi a acumulat ilegal o avere impresionantă, estimată la 4,3 miliarde de dolari.

În locuința sa, autoritățile au descoperit 13,5 tone de aur pur, 23 de tone de numerar, mai multe proprietăți și autoturisme de lux.

Conform prețurilor tranzacțiilor internaționale, lingourile de aur valorează 687 de milioane de dolari.

🔴L’ancien maire de Pékin, Zhang Qi, a été retrouvé en possession de 13,5 tonnes d’or, 23 tonnes de liquide, des biens immobiliers de luxe en Chine et à l’étranger, ainsi qu’une collection de voitures haut de gamme.



Les enquêteurs ont déterminé que des actifs d’une valeur de… pic.twitter.com/JdXSBceCtJ — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 2, 2026

Potrivit platformei de știri Zamin, banii obținuți provin în principal din mită de la diverse companii și persoane fizice, în schimbul unor drepturi funciare, privilegii legate de terenuri și alte resurse publice.

Zhang Qi, a fost secretarul Comitetului Partidului Comunist din Haikou. Este al 17-lea oficial de rang înalt care a făcut obiectul unor anchete pentru corupție, în 2025.

Înainte de a deveni primar la Haikou, a fost viceprimar al orașului Sanya și primar al orașului Danzhou.

