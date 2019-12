De Răzvan Mihalașcu,

Ajutați de doi-trei oameni, primarul și viceprimarul din Runcu Salvei s-au „înarmat” cu o scară și s-au cocoțat pe stâlpii de iluminat pentru a împodobi străzile din comună cu luminițe de Crăciun.

„Am fost eu, cu viceprimarul și încă niște ajutoare. Am avut instalațiile de anul trecut și am mai cumpărat câteva. Nu avem bani, ca și comună, așa că ne descurcăm cum putem. Ca să pui o firmă să îți aranjeze instalațiile de Crăciun, îți trebuie bani, ori noi nu avem. Așa că ne-am mobilizat noi și în două zile am împodobit comuna”, a declarat Anchidim Pavelea, primarul comunei Runcu Salvei, conform Bistrițeanul.

Edilul s-a plâns că are probleme cu bugetul comunei.

foto: Bistrițeanul

