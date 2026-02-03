În paralel, un grec în vârstă de 54 de ani a fost arestat într-un sat din țara sa natală pentru acuzații similare, potrivit unui comunicat al Parchetului din Hamburg.

Cei doi suspecți ar fi comis actele de sabotaj în cursul anului 2025, în timp ce lucrau în portul din Hamburg.

Românul și grecul sunt suspectați că au introdus „peste 20 de kilograme de pietriş abraziv în motorul unei nave, au perforat conducte de alimentare cu apă dulce, au scos capacele rezervoarelor de carburant şi au dezactivat întrerupătoarele de siguranţă ale sistemului electronic al navei”.

Ei sunt suspectaţi şi de alte tentative de sabotare, dar mandatul de arestare se referă deocamdată la o singură navă a Marinei germane.

Potrivit presei germane, aceste acte de sabotaj au fost descoperite în timpul unei inspecţii pe şantierul naval. Dacă aceste acte nu ar fi fost descoperite, „ele ar fi putut cauza pagube considerabile navelor şi le-ar fi întârziat în orice caz plecarea, compromiţând astfel securitatea Germaniei şi eficienţa forţelor armate germane”, acuză Parchetul din Hamburg.

