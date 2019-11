De Mihai Toma,

”Tura asta votez în țară”, a fost mesajul lăsat vineri, offline, pe o rețea de socializare, de Bogdan.

Azi, la 12.00, se pregătea de vot, la București. Ajunsese!

”Acum nu am mai riscat, nici cu votul prin corespondență, nici cu drumul infernal până la Ambasada de la Nairobi. Am luat avionul de la Kampala, capitala Ugandei, și am ajuns acasă, în Argeș. A durat 15 ore”, a povestit Bogdan, de loc din Corbeni, Argeș.

Absolvent de Cibernetică, Bogdan lucrează ca programator în Uganda. L-a adus la Entebbe un proiect al Băncii Mondiale.

Am colaborat timp de 10 ani cu Institutul Național de Geografie din Paris. De acolo am ajuns să coordonez echipe de programatori. Procesăm hărți cu ținuturile din Uganda, adică le arhivăm, trecându-le în sistem digital. Ne ocupăm cu cadastrul. Sunt hărți vechi și de 100 de ani Bogdan Dovleac:

”Eu sunt obișnuit să votez în străinătate. Am votat în Haiti, în Qatar, în India și în Uganda”, ne-a spus Bogdan, care se juca, ieri la prânz, alături de copilul său acasă, la București: ”Într-o oră, mă duc la urne”, spune.

”Vremea mea a trecut, dar Vlăduț are trei ani și tot viitorul înainte. Și, dacă nu votez, nu am nici un drept de a cere socoteală cuiva, după aia”, conchide românul care lucrează de trei ani la Entebbe.

Peste 5.000 de kilometri a zburat Bogdan. A făcut traseul Entebbe – escală Dubai – București. Biletul a costat peste 1.000 de euro

















