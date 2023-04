Pe 28 martie, o sală arhiplină în care audiența a stat în picioare l-a felicitat pe noul primar Petrila și i-a mulțumit fostului primar, Alan Johnson, care a ocupat această funcție în ultimele două mandate consecutive.

Noul primar, care are 44 de ani, a mulțumit tuturor locuitorilor și alegătorilor din St. Pete Beach. De asemenea, i-a mulțumit soției sale, Irina, „pentru că a suportat trei luni dintr-un sezon electoral foarte greu”.

„Cred că St. Pete Beach este unul dintre cele mai bune locuri de locuit din lume și împreună nu putem decât să îl facem și mai bun”, a spus noul primar ales.

În anul 1991, când avea doar 12 ani, familia noului primar a emigrat din România la Hollywood, un oraș de pe coasta de est a Floridei, între Fort Lauderdale și Miami. Ulterior, Petrila a urmat cursurile Universității din Florida de Sud și a absolvit cu o diplomă în psihologie.

Acum 10 ani, când locuia în Tampa, și-a cunoscut soția, Irina, la o întâlnire a Camerei de Comerț.

„A fost cel mai bun lucru de la acea întâlnire”, a mărturisit el. Irina și Adrian s-au căsătorit și s-au mutat împreună la St. Pete Beach în 2018. Noul primar are o carieră de 21 de ani în domeniul imobiliar.

Micuțul St. Pete Beach, cu o populație de aproximativ 8.800 de locuitori, este locul unde se află legendarul hotel Don CeSar și populara plajă Pass-a-Grille, dar și cartiere rezidențiale. Mulți rezidenți se opun dezvoltării intense a plajelor, sperând să păstreze caracterul de oraș mic, iar Petrila a promis în campanie că acesta este și scopul lui.

Hotelul Don CeSar a fost deschis în 1928 și și-a a câștigat renumele de destinație preferată în Golful Tampa pentru bogații răsfățați ai Americii, la apogeul epocii jazz-ului, inclusiv Al Capone fiind oaspete aici.

Don CeSar este membru al Historic Hotels of America, programul oficial al National Trust for Historic Preservation, și i-a găzduit pe toți președinții americani de la Gerald Ford încoace, cu excepția lui Ronald Reagan.

Legendarul hotel apare în pelicula Once upon a time in America, iar din 1945 până în 1967 a aparținut Administrației Veteranilor. A fost redeschis ca hotel în 1973 și de atunci și-a recăpătat faima și strălucirea din perioada interbelică.

