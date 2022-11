„Am găsit altele similare online, dar când am întrebat de unde le are, vânzătorul m-a blocat”, a povestit românul. Soția lui a fost cea care a descoperit autoturismul Mercedes complet canibalizat!

Când a ieșit din tură, la șase dimineața, nu a observat nimic, a văzut spatele Mercedesului pe care îl parcase cu o seară înainte chiar înainte de ora 21 în parcarea din fața fabricii unde lucrează, în Verona. Dar când a intrat în carlingă, nu a găsit volanul. Nu era singurul lucru care lipsea, s-a speriat, a ieșit și a văzut că nu erau nici farurile și lipsea toată fața mașinii, cu bară de protecție cu tot.

Sursa citată scrie că e încă un caz a ceea ce devine un fenomen din ce în ce mai frecvent, deoarece furturile de mașini sunt cu siguranță în scădere, după ce tehnologia și sistemul de urmărire prin satelit sunt acum prezente pe toate tipurile și modelele.

Astfel, scoaterea „pieselor de schimb” mai degrabă decât a pieselor echipate cu microcipuri este scopul „canibalilor”. Care, după toate probabilitățile, acționează la comandă, deoarece mărcile vizate sunt în principal Mercedes, Audi și BMW.

„Incredibil, am postat fotografii cu mașina mea pe Facebook, pentru a arăta ce mi s-a întâmplat, cerând ajutor, dar oameni din Padova, Milano și multe alte provincii mi-au răspuns spunând că același lucru li s-a întâmplat și lor ”, povestește Constantin, românul sosit la Verona în urmă cu 22 de ani, care acum trăiește, lucrează și are o familie aici.

„Am înebunit, în acea zi mă întorceam acasă de la înmormântarea fratelui meu, când am aflat de furt. Am început să caut pe site-urile unde se vând piese de schimb și le-am găsit pe cele ale modelului Mercedesului meu, dar când am întrebat de unde sunt, vânzătorul m-a blocat”.

Mașina, un GLE 250 din 2016, pe care și-o dorise de mult timp, fusese achiziționată în urmă cu doi ani. Acum, pentru a o putea folosi din nou, va trebui să cheltuiască peste 14 mii de euro, fără să socotească costurile de testare și înregistrare.

„Asigurarea acoperă doar furtul total, dar nu și pe cel al unor componente, chiar dacă esențiale pentru funcționarea acesteia, e de parcă nu aș avea mașina. Am depus plângere, mă gândesc la camerele poziționate lângă parcare, hoții nu au cum să demonteze mașina în câteva minute”.

Hotărât să nu cedeze, Constantin a scris poliției de frontieră și a raportat cazul autorităților române: „Aceasta este țara mea, dar organizațiile criminale se mișcă peste tot, mai ales aici, în Italia”, a spus el.

„Nu este o coincidență, poate că cineva avea nevoie de piese ale modelului meu de Mercedes, poate că a stat cu ochii pe mine și a profitat de faptul că era într-o parcare și nu acasă. Am vorbit cu un prieten polițist din țara mea, se pare că cineva căuta piese de schimb pentru o mașină ca a mea, dar după furt anunțul a dispărut”.

