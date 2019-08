Pe lăzile cu roșii se „plimba” în voie un șarpe! Acesta a fost ucis de angajații magazinului, a notat ardealnews.ro.

„După ce am fost alertaţi (…), am luat legătura cu conducerea magazinului şi cu un herpetolog cu care colaborăm şi ne-am deplasat imediat să prindem şarpele care a fost văzut pe raftul cu roşii şi să îl eliberăm în natură, dar, din păcate, până am dat toate telefoanele şi am ajuns acolo, şarpele a fost lichidat de angajaţi, care, desigur, au intrat în panică. (…)

Şarpele de casă este o specie protejată de lege şi e chiar util omului, deoarece consumă insecte, şoareci, iar cei mai mari chiar şi pui de şobolan. Acesta avea în jur de 70 de centimetri şi era un exemplar frumos. (…)

A fost găsit pe cutiile cu roşii. Nu ştim exact cum a ajuns în supermarket, dar e posibil să fi fost adus în cutiile cu smochine. (…)

Nu e exclus să fi fost în lăzile cu smochine care au fost ţinute la frig, din cauza frigului el a stat într-o stare de semihibernare, iar când a ajuns la căldură, în magazin, să se fi trezit”, a explicat Siko Barabasi Sandor, şeful Direcţiei Sanitar Veterinare Covasna.

Conducerea magazinului a precizat că imediat după semnalarea prezenţei şarpelui în magazin a retras toate cutiile cu smochine proaspete şi a luat măsuri de igienizare.

