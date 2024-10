Brigada Rutieră a fost alertată imediat. Șoferul se deplasa dinspre strada Colței către bulevardul Dimitrie Cantemir când a intrat în coliziune cu parapetele despărțitori ai pasajului. Cauzele exacte ale accidentului sunt încă în curs de investigare.

Testul cu etilotestul a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat al conducătorului auto. În urma incidentului, nu au fost raportate victime, doar pagube materiale.

Conform sursei citate, șoferul a fost îndrumat către Biroul de Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare. Ulterior, bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice.

Un șofer a postat în grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov” faptul că la ora 3.40, la aproape o oră după producerea accidentului, traficul rutier era încă blocat în pasaj pe sensul se mers spre Tineretului.

S-a deschis un dosar penal, cercetările fiind efectuate in rem, sub aspectul infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Această faptă este prevăzută și pedepsită de articolul 336, alineatul 1 din Codul penal.

Info Trafic România menționează că investigațiile sunt în desfășurare pentru a determina toate circumstanțele care au dus la producerea acestui accident.

