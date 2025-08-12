După pensionare și încetarea contractului prin acord comun, bărbatul și-a verificat ultimul salariu la biroul districtual AK din Ried.
Acolo s-a constatat eroarea, iar compania, odată informată, a recalculat suma datorată. Fostul angajat a primit diferența — peste 12.000 de euro.
„Acest caz demonstrează că merită să solicitați consiliere juridică de la Camera Muncii”, a declarat președintele AK, Andreas Stangl, subliniind că membrii pot apela oricând la asistența instituției.
