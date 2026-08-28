Cu pregătirea sa de geograf, Volodimir a recunoscut imediat că obiectul găsit nu era o simplă piatră.

„Era o zi obișnuită de vară. Am mers să mă răcoresc la râu și, plimbându-mă pe mal, am observat un obiect interesant. Fiind familiarizat cu geomorfologia din timpul studiilor mele, mi-am dat seama imediat că este o fosilă”, a explicat Volodimir Proț.

Dintele cântărește aproximativ 7,5 kilograme și va fi păstrat la Facultatea de Geografie a Universității Naționale din Lviv, unde Volodimir a studiat acum 6 ani.

El a ales să doneze descoperirea, considerând că va fi utilă pentru educația viitoarelor generații de studenți: „Am decis să ofer această descoperire studenților, pentru ca aceștia să poată vedea și atinge o parte din istoria regiunii noastre. Cred că le va fi de mare ajutor”.

Profesorul Andrii Bohuțki, de la Catedra de Geomorfologie și Paleogeografie a facultății, a subliniat importanța acestei oportunități pentru studenți: „Dacă un student vede cu ochii lui un astfel de dinte și se minunează de dimensiunile lui, va încerca să își imagineze ce fel de creatură era acel mamut!”.

Mamuții, care puteau cântări până la 12 tone și trăiau aproximativ 60 de ani, au dispărut de pe teritoriul actualei Ucraine acum mai bine de 11.000 de ani, odată cu dispariția permafrostului.

În alte părți ale lumii, ultimele populații au supraviețuit mult mai mult.

Deși fragmentele de schelete, colții și dinții de mamut sunt relativ frecvente în regiunile de vest ale Ucrainei, starea impecabilă de conservare a acestui dinte îl face deosebit de valoros pentru cercetători.

„Principala problemă cu aceste descoperiri este că, odată scoase la aer, încep să se degradeze rapid. Însă, ceea ce face această descoperire specială este starea excelentă de conservare”, a subliniat Olena Tomeniuk, profesor asociat la Departamentul de Geomorfologie și Paleogeografie.

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