Incidentul s-a petrecut la aeroportul din Kalocsa, unde Róbert, aflat sub influența alcoolului, a reușit să decoleze cu un avion Cessna, intrând chiar și în spațiul aerian al centralei nucleare de la Paks. După ce a fost interceptat de avioanele de luptă Gripen, tânărul a efectuat o aterizare forțată pe un câmp de floarea-soarelui.

În ciuda aterizării periculoase, Róbert nu s-a oprit aici. El a încercat să fure și o mașină, dar a fost reținut de poliție și transportat la spital pentru investigații medicale.

După o zi petrecută sub îngrijire medicală, tânărul a fost interogat la secția de poliție și acuzat de sustragere de vehicul și tentativă de tâlhărie.

Luni, 31 august, Róbert a fost adus încătușat la Tribunalul din Szekszárd, unde mama sa a fost prezentă pentru a-l susține.

Femeia a încercat să-l protejeze de camerele de filmat, ascunzându-l cu propriul corp și încurajându-l să aibă grijă de el.

Judecătorii au decis să prelungească arestul preventiv, considerând că există riscul ca bărbatul să încerce să fugă sau să influențeze probele.

„Parchetul a solicitat arestarea preventivă a suspectului pe motive de risc de fugă, posibilitatea de a influența probele și riscul de recidivă», a declarat dr. Páli Péter, purtătorul de cuvânt adjunct al Parchetului Principal din Tolna.

Róbert nu deține permis și a declarat că nu a pilotat niciodată un avion, nici măcar pe un simulator: „Eram prea beat. Nu-mi amintesc nimic din cele întâmplate!”.

Pető György, un expert în aviație, a explicat că avioanele de tip Cessna sunt proiectate să fie ușor de pilotat, chiar și pentru cei fără experiență.

„Cheia este deseori lăsată în avion sau acesta poate fi pornit doar prin apăsarea unui buton”, a precizat specialistul.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă tânărul a comis și alte infracțiuni în timpul incidentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE