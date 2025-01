„Am băgat în buzunar lucruri ale rușilor”

Soldatul nord-coreean nu a spus exact ce a furat sau cât de mult, dar a precizat că cineva l-a demascat pentru infracțiunea comisă.

„În timp ce lucram în cazarmă, am crezut că nimeni nu mă urmărește și mi-am băgat în buzunar lucruri ale rușilor. Vina mea este că nu am urmat comanda comandantului șef și am furat un obiect care aparținea unei alte țări. Acest lucru ar putea avea consecințe grave pentru comandanții noștri”, a scris soldatul nord-coreean.

„Nu voi mai face schimb cu lucrurile altora. Voi avansa eroic în primele rânduri și voi distruge dușmanii”, a continuat soldatul nord-coreean, după ce a fost demascat, probabil, de un coleg.

Coreea de Nord a pierdut peste 1.000 de militari la Kursk

Militarul din trupele speciale nord-coreene a fost „eliminat” de armata ucraineană în luptele intense de pe frontul din regiunea rusă Kursk.

În caietul său, soldatul nord-coreean a prezentat și tactica de a distuge în aer o dronă inamică.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă, John Kirby, soldații nord-coreeni se confruntă cu pierderi masive pe frontul din Kursk, peste 1.000 fiind uciși sau răniți numai în ultima săptămână din 2024.

Aproximativ 11.000 de soldați nord-coreeni au fost trimiși în Rusia până acum și există semne ale pregătirilor pentru desfășurarea suplimentară de trupe și echipamente militare, conform oficialilor sud-coreeni.

Rusia și Coreea de Nord au parafat un tratat de apărare, care a intrat în vigoare la începutul lunii decembrie 2024.



