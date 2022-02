Pianistul ucrainean Lubomyr Melnyk a compus o piesă dedicată mamelor și soldaților morți în război, indiferent că aceștia sunt ruși sau ucraineni.

Într-un mesaj postat pe Youtube, acesta și-a explicat gestul. „Poporul meu a fost atacat de Rusia și este o zi tristă pentru lume, pentru ucraineni și pentru ruși. Nu cred că e ceva ce au vrut, e ceva spre care au fost împinși de un lider psihopat”, a spus Melnyk.

„Vreau ca oamenii să vadă și altfel lucrurile. Și vreau să îmi arăt sprijinul pentru ucraineni. Mulți dintre ei mor. Și sunt mulți soldați ruși care au murit fără niciun motiv. Doar din cauza unui nebun”, a continuat artistul.

„Azi am compus un vals. Este o piesă tristă. Am compus-o după ce am văzut un tânăr soldat rus mort. Un copil. E fiul cuiva. La fel și ucrainenii care au murit lângă el. Am compus această piesă pentru mamele care într-un loc nu foarte îndepărtat de noi dansează un ultim vals cu fiul lor. Ultimul moment pe care îl vor avea, înainte ca spiritul lui să dispară”, a mai spus Melnyk.

„Piesa le este dedicată tuturor mamelor și celor care au murit în aceste zile. Este dedicată mamelor din Rusia și celor din Ucraina”, a întărit el.

Piesa începe de la momentul 04.45, după mesajul artistului:

Lubomyr Melnyk, născut în 1948, a compus peste 120 de piese pentru pian, dar a fost descoperit relativ recent de casele de discuri, moment în care a devenit o revelație.

Stilul său minimalist contemporan are o particularitate care îi aparține și poartă denumirea de „continuous music” – „muzică continuă”.

În 2017, Lubomyr Melnyk a concertat și la București, la festivalul Jazz in Church.

