Originar din satul Bogdăneşti, comuna vasluiană Fălciu, Gheorghe Crăciun,

tată a doi copii, de 15 şi 19 ani, lucra în construcţii la Ploieşti.

În data de 23 mai 2020, bărbatul şi-a anunţat soţia că se întoarce acasă şi se află în Gara de Sud din Ploieşti, de unde urma să ia trenul spre Vaslui. Gheorghe Crăciun n-a mai apucat să urce în vagon pentru că i s-a făcut rău şi a fost transportat la spital, unde s-a consemnat decesul.

Conform sursei citate, agentul de poliţie care s-a ocupat de dosarul bărbatului ar fi uitat să anunţe familia acestuia că a murit la spitalul din Ploieşti, deși vasluianul avea buletinul asupra lui.

”Polițistul a scris în fişa de eveniment că nu are rude”, a precizat soția defunctului pentru Libertatea. Astfel, bărbatul decedat a fost considerat un caz social şi tratat ca atare.

Soţia şi copiii l-au căutat disperaţi patru luni, în timp ce cadavrul bărbatului se afla la morgă. Au aflat de curând adevărul despre misterioasa dispariţie, când primarul din comuna Fălciu, de unde se trage Gheorghe Crăciun, a verificat listele cu cetăţenii care au drept de vot.

Primarul din Fălciu: “La IPJ Prahova nu apărea mort”

Contactat de Libertatea, primarul Neculai Moraru, a declarat: ”Fata care verifica listele electorale pentru alegerile de duminică a descoperit că Gheorghe Crăciun apare ca decedat. Informația a fost transmisă de la Primăria din Ploiești. Am chemat-o pe soția defunctului la primărie și am sunat la Evidența Populației din Ploiești. Cei de acolo au confirmat că bărbatul este mort din 23 mai. Certificatul de deces era emis pe 10 septembrie. Femeia a început să plângă, nu credea că soțul ei este mort. Am sunat și la IPJ Prahova, iar acolo nu apărea ca fiind decedat. Am vorbit cu un comisar, care s-a convins că bărbatul este mort abia după ce a verificat la Evidența Populației”.

“Era binedispus când m-a sunat”

Familia a ridicat miercuri de la morgă cadavrul lui Gheorghe Crăciun, iar joi l-a înmormântat în cimitirul din sat.

Soția defunctului este în stare de șoc. ”Soțul era stâlpul casei. Nu știu cum o să ne descurcăm fără el. Pe 23 mai, când m-a sunat soțul meu era binedispus. A venit la gară cu un prieten care i-a dat 100 de lei să-și cumpere biletul. După un timp l-am sunat eu, dar mi-a răspuns altcineva pe telefonul lui. Acesta mi-a spus că soțul meu s-a dus să vândă niște fier vechi. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, iar după ora 14:00, telefonul era închis”, a povestit pe Libertatea soția defunctului.

Cadavrul său a rămas la morga spitalului până în data de 23 septembrie, timp în care familia a făcut tot ce i-a stat în putinţă să dea de urma bărbatului. A anunţat dispariţia la Poliţia din Vaslui, a făcut apeluri pe reţelele de socializare, a mers să identifice cadavrele unor străini găsiţi morţi în condiţii suspecte, dar fără rezultat.

Soția: “L-au găsit într-un șanț”

”L-am dat dispărut pe 24 mai la Poliția din Vaslui. După o săptămână, am sunat la spitalul din Ploiești și ne-au spus că nu au niciun pacient cu numele Gheorghe Crăciun. Am mai sunat după câteva zile, același răspuns. Am fost la Ploiești și am vorbit cu un comisar Alin Ungureanu, de la Poliția Gării, care mi-a spus că nu știe nimic de el. Am aflat că salvarea l-a găsit pe soțul meu într-un șant, cu capul în frunze, cu niște sticle pe acolo. La spital i-au făcut teste și nu i-au găsit alcool sau droguri. Cauza decesului a fost infarct. Soțul nu avea probleme cu inima, dar fuma”, a povestit soția bărbatului decedat.

Poliția Prahova a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

”La data de 25 mai a.c., Poliţia municipiului Ploieşti a fost sesizată de către unitatea spitalicească despre faptul că persoana în cauză a decedat, în acest caz fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Din verificări a reieşit faptul că pe data de 23 mai a.c., bărbatul ar fi acuzat o stare de rău în timp ce se afla în zona de sud a oraşului, după care a fost preluat de către un echipaj şi internat în spital”, potrivit Biroului de Presă al Poliţiei Prahova.

Conducerea Poliţiei Prahova face acum verificări pentru a afla care a fost motivul pentru care agentul de poliţie nu a anunţat rudele bărbatului găsit mort şi de ce a scris în mod greşit în fişă că Gheorghe Crăciun nu are rude.

