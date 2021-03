Un zâmbet de copil luptă cu cancerul. Apelul lansat de o mare campioană: „De acest transplant depinde viața lui!”

Când intri în locuința familiei Stoica, un apartament micuț din Berceni, te întâmpină o mogâldeață cu ochi mari și păr cârlionțat, un băiețel plin de viață. „Libertatea” l-a vizitat împreună cu Alina Vuc, singura luptătoare din România calificată la Olimpiada de la Tokyo, care a aflat și ea de povestea lui Nicolas, băiețelul de numai 3 ani și jumătate. Și vrea să-l ajute să învingă o boală cruntă, ce îl macină mut, încă din primii ani de viață.

Alina Vuc, alături de micuțul Nicolas

Nicolas vorbește, se joacă, are momente când e extrem de vioi, zâmbește și e irezistibil când îți face cu ochiul. A cucerit-o pe Alina din primele minute. Dincolo de aparențe este însă o poveste a durerii, o luptă pentru viață pe care o aflăm de la Florentina, mama copilului.

O pareză, primul semn

Florentina și George Stoica sunt căsătoriți de 15 ani și au trei copii, Eric (13 ani), Alexia (11 ani) și Nicolas. Până în urmă cu doi ani și jumătate, totul era perfect. De atunci însă au apărut primele semne, neliniștea, teama, groaza.

Florentina povestește că „a sesizat, pe când Nicolas nu împlinise încă un an și jumătate, că i-a apărut o pareză pe partea stângă. Nu-și mai putea folosi nici mâna, nici piciorul. Am fugit la doctor, am făcut un RMN, dar ni s-a spus că nu e nimic grav, o să-și revină dacă face recuperare și așa a și fost. Nimeni nu bănuia ce avea să urmeze. Problema e că ulterior am observat că nu mai lua în greutate. În plus, avea o somnolență accentuată. I-am făcut o ecografie și s-a văzut că splina și ficatul erau mărite. Având în vedere istoricul familiei, în care am avut câteva rude care au decedat de cancer, ni s-a recomandat de către medici să facem niște teste genetice, pe care le-am trimis în Italia”.

Momentul venirii rezultatelor a fost crunt pentru familie

„Când au venit rezultatele, am aflat că Nicolas are gena BRCA1, pe care a luat-o de la mine. Nici eu nu știam că o am. Este o genă de cancer ovarian sau de sân, care la Nicolas, fiind băiat, a suferit o mutație și s-a activat, atacându-i măduva. În plus, a dus și la apariția anemiei Fanconi, care poate dezvolta leucemie sau alte tumori. De aceea, el, de un an și jumătate, nu a mai luat în greutate.

Mănâncă bine, dar nu asimilează deloc. Iar în interior, organele se dezvoltă și sunt tot mai înghesuite, pentru că el nu se dezvoltă. Facem un tratament, de vreo 7 luni, dar nu a apărut niciun rezultat. Are tot 11 kilograme, ca acum un an și jumătate. Iar starea lui de oboseală se accentuează. Doarme foarte mult, se tot plânge că-l dor mâinile și picioarele. Florentina Stoica, mama lui Nicolas:

Au fugit de la Fundeni în Turcia

Cei doi părinți și-au dus copilul la Spitalul Fundeni, pentru a afla ce opțiuni au.

„Ni s-a zis că Nicolas are o boală extrem de rară. Mai fuseseră diagnosticate doar două cazuri în România. Era clar, singura variantă era un transplant de măduvă, dar tot eram purtați cu vorba. Nu voiau să-i facă biopsie, să vedem care era stadiul bolii, gradul de afectare a măduvei spinării. Ziceau că trebuie să mai așteptăm. Deși ni se spunea că transplantul se putea face și în România, ne tot amânau, ba chiar ni se sugera să căutăm o soluție în străinătate. Dar nu au vrut să ne elibereze nici formularul E112, prin care am fi putut deconta cheltuielile cu transplantul, dacă îl făceam în altă parte. Nu puteam să stăm degeaba și să așteptăm să moară! Așa că ne-am decis să mergem în Turcia”, spune mama.

Au nevoie de 100.000 de euro pentru transplant

Anul trecut, în plină pandemie, ajutați de prieteni și de rude, Florentina și George l-au dus cu o salvare privată pe Nicolas la Spitalul Emsey din Istanbul. Acolo, rezultatele analizelor genetice le-au confirmat pe cele primite din Italia. Nicolas suferă de o mutație cancerigenă la măduvă și singura sa șansă la viață este transplantul. În martie 2020, biopsia a relevat că măduva era afectată de celulele cancerigene în proporție de 20 la sută. În noiembrie s-au întors în Turcia și au repetat analiza: testul a relevat că boala avansa, ajunsese spre 40 la sută. Fiecare drum îi costă în jur de 6.000-8.000 de euro, inclusiv analizele. Dar nu au altă variantă.

Mama lui Nicolas continuă: „Din păcate, niciunul dintre noi nu este compatibil cu Nicolas. Nu-i putem dona măduvă nici noi, nici frații lui. De aceea, costurile intervenției sunt foarte mari, peste 100.000 de euro. Deocamdată așteptăm, facem analize lunar, în țară, să vedem cum ies markerii tumorali. Turcii ne-au spus să venim iar peste 6 luni, dacă nu sunt schimbări drastice în starea lui. Nimeni nu știe exact ce se poate întâmpla”.

Ei au însă o bază de date mult mai mare ca în România și sperăm ca acolo să găsim mai repede un donator compatibil. Dar trebuie să așteptăm până când măduva va fi afectată peste 80% ca să se poată face transplantul. Așa ni s-a spus. Oricum, intervenția este foarte riscantă, dar trebuie să încercăm, fiindcă e singura șansă! Florentina Stoica, mama lui Nicolas

Alina Vuc: „Îmi doresc ca oamenii să reacționeze, să strângem cât mai mult pentru Nicolas!”

Dublă vicecampioană mondială la lupte, Alina Vuc a aflat despre Nicolas de la niște cunoștințe și a ținut să-l cunoască pe micuț. Este decisă să facă chiar mai mult, să îl ajute pentru a strânge banii necesari transplantului.

„Am venit să-l cunosc pe Nicolas și m-a impresionat, fiindcă el pare un băiețel normal, dar suferă de o boală atât de severă și de rară în România. De acest transplant depinde viața lui! Eu împreună cu președintele federației de lupte, domnul Pârcălabu, cu colegii de la lot vrem să ajutăm cu tot ce putem. Urmează Campionatele Europene și cei care vom câștiga medalii vom dona acele premii pentru Nicolas. Are nevoie de o sumă destul de mare, dar cred că se vor găsi și alți oameni care vor dori să contribuie la salvarea unui copil”, spune campioana.

Cei care doresc să-l ajute pe Nicolas Stoica pot face donații în următoarele conturi:

RO85BACX0000001088264000 – CONT LEI

RO04BACX0000001088264003 – CONT ÎN EURO

Cele două conturi sunt deschise la Unicredit Bank, pe numele Stoica Florentina, mama lui Nicolas

