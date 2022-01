Selecţia care urmează nu este un clasament, ci o recomandare, bazată pe activitatea sistematică de căutare a informațiilor relevante din zona științei. Am luat în considerare doar site-urile free, în sugestiile pe care vi le facem pentru 2022. Asta, din păcate, exclude publicaţii care pot fi accesate doar prin plata unui abonament online, ca New Scientist – în ciuda faptului că este o publicaţie foarte importantă pentru cei interesaţi de ştiinţă.

1. ScienceDaily: o colecție de știri proaspete

Oferă ştiri despre cele mai recente descoperiri ştiinţifice, fie că vorbim de astrofizică sau zoologie. Site-ul e un agregator care adună informaţii de la cele mai importante universităţi şi organizaţii de cercetare din lume.

2. Scientific American: abordări speciale

Este revista cu cea mai mare longevitate din SUA (printre cei care au scris aici se numără Albert Einstein şi Jonas Salk). De peste 170 de ani, le oferă cititorilor perspective unice asupra dezvoltărilor din ştiinţă şi tehnologie şi explică felul în care acestea ne vor schimba înţelegerea asupra lumii şi ne vor modela vieţile.

3. BBC News: subiectul zilei

Dacă vrei să ştii care e cel mai important subiect din ştiinţă al zilei, probabil că îl vei găsi pe BBC, la secţiunile Science, Health sau chiar Coronavirus, explicat accesibil şi pentru cei care nu-s împătimiţi ai ştiinţei. Secţiunea lor de ştiri de ştiinţă aduce informaţii de pe întregul glob, într-un mod concis şi ordonat.

4. SciDev.net: din toată lumea

Este o platformă de informaţii ştiinţifice cu accentul pus pe dezvoltarea globală şi pe reducerea sărăciei. Oferă ştiri şi analize despre agricultură, mediu, guvernare, sănătate şi nu numai.

5. EurekAlert: instrumente excelente pentru profesioniștii în media și comunicare

Este serviciul de ştiri online din medicină, ştiinţă şi tehnologie dezvoltat de American Association for the Advancement of Science, care publică şi revista Science. Veţi găsi aici comunicate de presă, scrise accesibil, de la cele mai importante universităţi şi instituţii de cercetare din lume. Serviciul este gândit în special pentru jurnalişti, dar poate fi folosit şi ca platformă de informare pentru publicul larg. Există şi o secţiune specială dedicată COVID.

6. The Guardian Science: ziarul de calitate, prin definiție

Secţiunea de ştiinţă a acestui cotidian britanic în vârstă de 200 de ani este unul din cele mai bune locuri de pe internet pentru a afla într-un mod limpede şi succint despre noile descoperiri. Dar în acelaşi timp, jurnaliştii The Guardian oferă şi texte mai lungi, de analiză despre marile întrebări ale momentului la care poate răspunde doar ştiinţa.

7. Wired: știință povestită inteligent

Jurnalismul de ştiinţă şi tehnologie al Wired te poate face să te simţi ca şi cum cel mai interesant dintre prietenii tăi îţi împărtăşeşte nişte secrete. Din cele mai recente articole, reţinem titluri ca: „Ce se întâmplă atunci când AI ştie cum te simţi?” sau „2021 a fost anul în care s-a deschis turismul în spaţiu, dar pentru cine?”.

8. Phys.org: fizică și sănătate

Publicaţia se concentrează pe câteva domenii importante: fizică, nanotehnologie, astronomie, chimie, biologie, sănătate şi medicină.

9. Nature News: exemplu de claritate

Jurnalul de renume mondial Nature oferă şi o secţiune de ştiri la zi. Aici veţi putea citi informaţii abordate coerent şi lucid despre cele mai recente descoperiri din cercetare. Din textele recente, recomandăm: 10 oameni care au contribuit la modelarea ştiinţei în 2021.

10. LiveScience: descoperiri proaspete

Găsiţi aici informaţii noi despre ştiinţă, sănătate, spaţiu, mediu, tehnologie, prezentate atractiv. De pildă, pe final de an, editorii vă propun topuri de genul: „Cele mai ciudate structuri descoperite în spaţiu în 2021” sau „10 din cele mai ciudate experimente ale lui 2021”.

