Reportaj realizat de Sylvia Pfeifer, Kana Inagaki, Oliver Telling și Clara Murray (Londra), Olaf Storbeck (Frankfurt/ Main), Ian Johnston (Paris) și Richard Milne (Oslo)

La începutul acestei săptămâni, președintele american a amânat impunerea unor tarife vamale drastice împotriva Canadei și Mexicului, dar UE se află încă în vizorul său, ceea ce lasă directorii executivi în incertitudine cu privire la amploarea și impactul oricăror noi taxe.

Directorii executivi europeni, îngrijorați de noile taxe impuse de SUA

Markus Krebber, directorul general al RWE din Germania, unul dintre cei mai mari producători de energie din Europa, a declarat că amenințarea tarifelor încetinește investițiile grupului său în proiecte eoliene și solare în SUA.

Potențialele taxe de import au creat o incertitudine uriașă cu privire la „ceea ce puteți obține în SUA”, a declarat Krebber la o conferință din această săptămână. El a adăugat că bunurile intermediare, cum ar fi palele rotoarelor și bateriile, „trebuie să fie importate deoarece nu există încă o producție locală” a acestora în SUA.

Unele concerne, inclusiv grupul francez de bunuri de lux LVMH și gigantul petrolier anglo-olandez Shell, au luat în considerare posibilitatea de a-și spori prezența în SUA.

Dar Krebber a spus: „Clienții noștri mari spun cu toții administrației (Trump) că trebuie să-și asigure certitudinea destul de curând, pentru că altfel, de fapt, vor obține contrariul a ceea ce doresc”.

UE se pregătește să ofere concesii pentru a evita un război comercial cu Trump

Analiștii de la Goldman Sachs au declarat într-o notă că „nu sunt neapărat tarifele în sine cele care contează, ci mai degrabă incertitudinea comercială care afectează creșterea economică și intențiile de investiții”.

Banca se așteaptă deja la un anumit impact al barierelor comerciale, echipa sa de capitaluri proprii preconizând o creștere a câștigurilor pe acțiune la nivel european de doar 3% în 2025 – cu mult sub previziunile consensuale ale analiștilor.

UE se pregătește să ofere concesii pentru a evita un război comercial cu Trump, care s-a plâns că europenii „nu ne cumpără mașinile, nu ne iau produsele agricole, nu iau aproape nimic, iar noi luăm totul de la ei”.

Blocul reprezintă aproximativ 15% din importurile SUA, printre principalele sale exporturi către America numărându-se utilajele, produsele farmaceutice și chimice.

Sectorul auto european, vulnerabil la noile tarife americane

Sectorul european al automobilelor este, de asemenea, expus tarifelor, mai ales în cazul în care UE va riposta prin taxe asupra mărfurilor americane.

„Marea întrebare este ce se întâmplă dacă aceste tarife se aplică între SUA și Europa”, a declarat Jim Rowan, directorul general al Volvo Cars, companie suedeză deținută de chinezii de la Geely.

Deși ar fi „ușor de gestionat” dacă SUA ar crește tarifele la mărfurile UE de la 2,5% la 10%, o marjă mai mare ar forța compania să crească producția la uzina sa din Carolina de Sud, a declarat Rowan săptămâna aceasta.

Volvo a avertizat zilele trecute cu privire la scăderea profitabilității în acest an, în parte din cauza incertitudinii legate de tarife.

Companiile ar putea fi „lovite de două ori”

Grupul francez de băuturi Pernod Ricard a declarat, de asemenea, că ar putea fi afectat. Conglomeratul de băuturi Diageo, cotat la Londra, a prognozat o scădere de 200 de milioane de dolari a profitului operațional până în iunie, în cazul în care Trump își va pune în aplicare amenințarea cu o taxă de 25% asupra importurilor din Mexic și Canada.

Jan Rindbo, directorul general al grupului danez de transport maritim de mărfuri Norden, a avertizat că, în cazul în care UE va riposta la tarifele americane cu propriile taxe, întreprinderile vor fi „lovite de două ori”.

El a adăugat că un război comercial ar putea determina companiile din UE să importe anumite bunuri din țări mai îndepărtate, cum ar fi America de Sud.

Deși cererea pentru o gamă mai largă de transporturi ar fi pozitivă pentru sectorul transportului maritim, în general, aceasta ar putea însemna că „economia SUA va fi afectată, iar economia UE va fi afectată”, a spus el.

Reacțiile marilor companii la amenințările comerciale ale SUA

În ciuda îngrijorărilor, o serie de directori au declarat că au flexibilitatea necesară pentru a se adapta la perturbarea comerțului.

Companiile energetice ar putea redirecționa gazul natural lichefiat pentru a evita tarifele impuse combustibilului între SUA și China, a declarat Patrick Pouyanné, directorul general al TotalEnergies din Franța.

„Chinezii cumpără energie de la companii precum Total. De fapt, tocmai ne-au cerut, pentru a evita plata (tarifului), să le dăm niște GNL australian sau qatarez, iar noi vom lua GNL-ul american și îl vom trimite în altă parte, poate în Europa”, a precizat el pentru Financial Times.

ArcelorMittal, al doilea mare producător de oțel din lume, a minimizat expunerea sa la potențialele tarife americane asupra Mexicului și Canadei. Operațiunea canadiană a grupului este un furnizor esențial pentru sectorul auto din SUA, în timp ce instalațiile sale americane utilizează produse siderurgice semifinite din Mexic.

Genuino Christino, directorul financiar al ArcelorMittal, a declarat că nu este „prea îngrijorat” de perspectiva tarifelor. Compania, a spus el, a primit o lovitură de aproximativ 100 de milioane de dolari pe trimestru în 2018, când Trump a impus ultima dată tarife de 25 la sută pe oțel.

Cu toate acestea, costurile mai mari au fost compensate de prețurile mai mari. Micael Johansson, director executiv al campionului suedez în domeniul apărării Saab, a declarat pentru FT: „Este un pic prematur să înțelegem încotro se îndreaptă. Războaiele comerciale nu sunt niciodată bune pentru nimeni”.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

