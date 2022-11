Unde se ascunde Putin. Cinci buncăre subterane în care ar putea trăi președintele Rusiei, analizate de săptămânalul ucrainean NV

Aproape încă din primele zile ale invaziei pe scară largă a Ucrainei, conducerea politico-militară de la vârf a Federației Ruse și gazdele programelor TV de propagandă au amenințat Kievul cu atacuri asupra „centrelor decizionale”. În plus, din când în când, Vladimir Putin amenință în mod explicit întreaga lume cu folosirea armelor nucleare, adăugând că amenințarea nu este o cacealma.

Întrucât Putin este „centrul de luare a deciziilor” în Rusia, sursa citată a analizat primele cinci cele mai faimoase buncăre subterane în care s-ar putea ascunde Putin, dacă ajunge să folosească armele nucleare.

Două adăposturi în Moscova

Sub Kremlinul din Moscova se află unul dintre cele mai cunoscute și mai vechi buncăre ale lui Putin. Existența acestuia a devenit cunoscută din datele serviciului de informații al SUA, cu câteva decenii în urmă. Potrivit informațiilor americane, buncărul nr. 1 este situat la o adâncime de 200-300 m și este poate unul dintre cele mai fortificate adăposturi subterane din Federația Rusă.

Se crede că construcția acestui adăpost subteran a început în anii 1950, după primele teste ale bombei atomice, iar de atunci, infrastructura acestei instalații a fost îmbunătățită constant, iar protecția a fost întărită. Astfel, buncărul de la Moscova are o infrastructură extinsă și un grad de protecție extrem de ridicat, întrucât se presupunea că aici s-ar afla conducerea militară și politică de vârf a țării, în timpul unui conflict armat, în special nuclear, iar de aici ar fi posibil să controleze țara și armata ei.

În plus, potrivit agenției de informații militare americane, în capitala Rusiei există un alt buncăr de o capacitate similară, situat lângă Universitatea de Stat Mihail Lomonosov din Moscova.

Unul dintre buncăre e situat chiar sub complexul Kremlin. Foto: Profimedia Images

Departamentul american al Apărării estimează că ar putea încăpea până la 10.000 de oameni în astfel de buncăre. Se presupune că aprovizionarea cu alimente, apă, medicamente și funcționarea autonomă a sistemelor de susținere a vieții va dura câteva luni, după un posibil atac nuclear.

După cum reiese dintr-un raport publicat în 1991 de Departamentul de Apărare al SUA, ambele adăposturi speciale, cel de sub Kremlin și cel din zona Universității de Stat din Moscova, sunt interconectate printr-un sistem de cale ferată subterană guvernamentală secretă.

În sprijinul acestei afirmații, în raportul său, Pentagonul citează o diagramă a presupusului traseu special suprapus pe o hartă a Moscovei. Astfel, potrivit Departamentului de Apărare al SUA, calea ferată subterană secretă a guvernului, care a primit ulterior numele de cod Metro-2, are mai multe ramuri care pot duce la alte adăposturi speciale, precum și la terminalul VIP al aeroportului Vnukovo.

După prăbușirea URSS, foști oficiali guvernamentali, într-o serie de interviuri, au confirmat indirect prezența la Moscova a unui transport subteran secret care face legătura între buncărele guvernamentale de lângă Moscova.

Buncărul de la reședința prezidențială

Adăpostul subteran de pe teritoriul reședinței de stat Novo-Ogarevo, unde Putin locuiește cel mai adesea, de 22 de ani, a fost analizat odată cu debutul pandemiei de coronavirus. Din acel moment, președintele rus a apărut rareori în public, iar întâlnirile cu subalternii au început să aibă loc în principal prin videoconferințe. Aici Putin și-a înregistrat majoritatea mesajelor video și a avut câteva întâlniri personale cu subalternii, din martie 2020 până în februarie 2022.

Ilia Ponomarev, un politician de opoziție și fost deputat al Dumei de Stat a Federației Ruse, a vorbit despre prezența unui buncăr pe teritoriul reședinței, într-un interviu acordat NV. „Putin a stat în buncărul său pe tot parcursul pandemiei. Buncărul este la casa lui din Novo-Ogarevo și a comunicat cu un cerc extrem de limitat de oameni”, a spus fostul deputat rus.

La rândul său, politologul de opoziție rus Valeri Solovei, într-un interviu acordat presei locale, a declarat că buncărul din Novo-Ogarevo nu este o expresie figurativă, ci o cameră specială, protejată la maximum, inclusiv cu ajutorul filtrelor pentru purificarea biologică a aerului și apei, pentru a evita o posibilă infectare a președintelui.

Reședința de lângă Moscova. Foto: TASS

Indirect, prezența unei instalații speciale subterane pe teritoriul reședinței șefului statului este dovedită de ancheta publicată în iulie 2021 de jurnaliștii de la MBH. În ea, autorii au atras atenția asupra unei construcții secrete la scară largă în apropierea reședinței lui Putin. Potrivit jurnaliștilor, pe un teren de 10,7 hectare au fost construite, printre altele, mai multe ansambluri: un complex sportiv pentru oaspeți, de îngrijire a sănătății, cu cinci etaje, cu patinoar și etaje subterane, la care se ajunge printr-un tunel subteran care vine de la reședința lui Putin.

Este puțin probabil ca acest adăpost special să poată fi echivalat din punct de vedere al nivelului de securitate cu buncărul de la Kremlin, care a fost refăcut constant de zeci de ani. Cert este că, potrivit diverselor surse, pe teritoriul reședinței se află un adăpost subteran destul de compact, construit la o adâncime relativ mică.

Palatul de pe coasta Mării Negre, la Capul Idokopas

În ianuarie 2021, Fundația Anticorupție (FBK) a lui Alexei Navalnîi a publicat o investigație importantă despre palatul luxos al lui Putin de pe coasta Mării Negre, lângă satul Praskoveevka, la 20 km de Gelendjik. Potrivit anchetei, construcția unuia dintre cele mai secrete complexe de palate, pe teritoriul căruia a fost înființată oficial o zonă de excludere de zbor, este în curs din 2005.

Potrivit FBK, pe un teren de aproape 68 de hectare au fost construite un palat mobilat luxos, cu o suprafață de aproape 18 mii de metri pătrați, un complex de restaurante, o pensiune, un heliport și un palat de gheață subteran cu cinci etaje. În plus, după cum a aflat FBK, sub palat a fost construit un complex subteran cu 16 niveluri, cu lift, cramă și acces direct la plajă, la Marea Neagră.

După aceea, Meduza a mers mai departe și a publicat o investigație suplimentară, din care a rezultat că acest complex subteran pătrunde complet în Capul Idokopas, pe care se înalță palatul dictatorului. „Sub casă este un întreg furnicar”, a spus reporterilor unul dintre constructorii acestei incinte.

Palatul de la Capul Idokopas. Foto: NV

„Doar intrăm în hol, așa cum facem în fiecare zi în metrou, și coborâm”, le-a explicat jurnaliștilor Meduza muncitorul. „La nivelurile 14-15, blocul superior de camere tehnice. La opt, o cramă. În partea de jos, la primul etaj, sunt și camere tehnice și un tunel de 100 de metri cu vedere la plajă.”

În același timp, potrivit jurnaliștilor, puteți intra în complexul subteran din trei holuri diferite: unul la intrarea principală în palat, celălalt pe dig, iar altul străpunge întreaga stâncă și ajunge la Molokanova. Și există, de asemenea, un puț de lift și un canal de evacuare.

Astfel, complexul subteran de pe litoralul Mării Negre nu este, de fapt, altceva decât un buncăr pe 16 niveluri al președintelui rus. Cu toate acestea, clădirea principală a palatului lui Putin poate servi drept adăpost, deoarece, potrivit anchetatorilor, este capabilă să reziste unui cutremur cu magnitudinea 9, care este considerat devastator și duce la distrugerea pereților și a podelelor din casele obișnuite și la ruperea conductelor subterane.

Muntele Yamantau, în sudul Uralilor

Publicul larg a aflat despre buncărul subteran uriaș situat sub lanțul muntos al celui mai înalt punct al Uralilor de Sud, Muntele Yamantau, cu o înălțime de 1.640 m, în 1996, după publicarea în The New York Times a materialului Despite Cold.

Rusia continuă să construiască un complex secret, în ciuda sfârșitului Războiului Rece, scria publicația americană. Construcția unui adăpost subteran secret a început sub secretarul general Leonid Brejnev, când Uniunea Sovietică s-a implicat într-o cursă a înarmărilor cu Statele Unite. Într-un comentariu, un oficial de la Pentagon și-a exprimat opinia că cel mai probabil acest adăpost, care era în construcție la momentul publicării materialului, va servi drept centru de control al armelor nucleare și buncăr pentru conducerea politico-militară a Federației Ruse. În același timp, NYT, citând propriile surse, a sugerat și că o fabrică secretă de arme ar putea fi amplasată în apropiere de Yamantau.

Oficialul Pentagonului nu a fost departe de adevăr. Potrivit Comandamentului Strategic al SUA, Muntele Yamantau ar putea fi un complex secret de adăposturi antibombe.

La o adâncime de sute de metri sub lanțul muntos există un complex subteran unde pot fi până la 300 de mii de oameni în același timp. În plus, în interiorul adăpostului a fost creată toată infrastructura necesară, s-au instalat comunicații și au fost stabilite sisteme de susținere a vieții, datorită cărora poți trăi în subteran cel puțin șase luni, fără a ieși la suprafață.

Locația nu a fost aleasă întâmplător. Este situată în adâncul țării, la 1.500 km de Moscova, iar lanțul muntos Yamantau, conform proiectului, ar trebui să stingă unda de șoc a unui posibil atac nuclear asupra Federației Ruse.

E amintit, de asemenea, că, la începutul președinției sale, Putin a vizitat adesea stațiunea de schi din Uralul de Sud Abzakovo, la câteva zeci de kilometri de Yamantau. Potrivit versiunii oficiale, președintelui rus pur și simplu i-a plăcut să schieze acolo. Și conform unei versiuni neoficiale, se sugerează că în acest fel Putin a combinat afacerile cu plăcerea și a venit în regiune pentru a monitoriza personal progresul lucrărilor la o instalație subterană secretă, a cărei construcție a fost finalizată în 2002.

Refugiul din Altai, la granița cu Mongolia, China și Kazahstan

Unul dintre cele mai secrete și în același timp cele mai moderne buncăre ale lui Putin se află cel mai probabil în Altai, lângă granița Rusiei cu Mongolia, China și Kazahstanul, la vărsarea râului Ursul în râul Katun.

Oficial, complexul de agrement Altai Compound, deținut de corporația rusă Gazprom, se află aici. Potrivit investigatorilor locali și presei, aici se odihnește întreaga elită politică rusă, iar teritoriul sanatoriului este strict clasificat.

Cu toate acestea, se știe că complexul Gazprom cuprinde o fermă specializată cu terenuri forestiere împrejmuite și o fermă de creștere a căprioarelor. Și, potrivit unei investigații a publicației Proekt, Putin este pasionat de medicina alternativă și face băi în extract de coarne de cerb.

Oricum ar fi, localnicii subliniază că pe teritoriul complexului Altai se află așa-numita „dacha lui Putin”, cu un buncăr modern secret, a cărui construcție a început în 2009-2012, iar președintele a controlat personal procesul de construcție, vizitând adesea Altai.

Refugiul din Altai. Foto: NV

Se presupune că una dintre clădirile complexului de agrement Gazprom are o funcție decorativă și, de fapt, maschează intrarea principală în buncărul secret. De asemenea, existența unui buncăr în Altai a fost declarată într-un interviu acordat de politologul rus Valeri Solovei.

Prezența unor structuri ascunse suplimentare în acest loc slab populat este evidențiată de stația electrică de 110/10 kV construită în 2010 pentru funcționarea sanatoriului, cu o capacitate de 12,6 MVA. Această capacitate este suficientă pentru a furniza energie electrică la aproximativ 6.000 de gospodării.

Potrivit datelor oficiale, substația pusă în funcțiune a devenit prima instalație energetică majoră din Gorny Altai în ultimii 20 de ani. În plus, în perioada 2010-2011 a fost efectuată o restaurare completă a aeroportului Gorno-Altaisk, care și-a reluat activitatea după 15 ani de inactivitate.

În total, acest adăpost subteran din Altai este conceput pentru a găzdui de la 50 la 100 de mii de oameni și ar trebui să existe suficientă hrană și toate sistemele de susținere a vieții aici pentru aproape un an.

