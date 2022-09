UE are termen limită data de 15 septembrie pentru a reînnoi măsurile împotriva persoanelor care au fost sancționate de la izbucnirea războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Decizia părea o formalitate, însă, dacă va fi refuzată, Ungaria ar putea bloca extinderea sancțiunilor împotriva Mosovei.

Ungaria se dovedește din nou a fi un obstacol când vine vorba de sancțiunile UE împotriva Rusiei, pe fondul faptului că Budapesta a amânat anterior impunerea unui embargo asupra petrolului rusesc, observă Politico.

Ungaria face demersuri ca trei oligarhi ruși, Piotr Aven, Viktor Rașnikov și Aliser Usmanov. să fie eliminați de pe lista de sancțiuni, potrivit a patru diplomați și oficiali UE care au discutat cu Politico, sub protecția anonimatului.

Purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltan Kovacs, a scris, pe Twitter, că „listele de sancțiuni ale UE sunt în mod constant în revizuire și există în mod repetat îngrijorarea că includerea anumitor persoane sau entități pe lista de sancțiuni nu este suficient de justificată”.

The EU sanctions lists are constantly under review, and there are concerns time and again that the inclusion of certain persons or entities on the sanctions list is not sufficiently justified. @RFERL @Telegraph (1/2)