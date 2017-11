Unsprezece braşoveni şi o firmă, trimişi în judecată de DNA pentru deturnare de fonduri europene

Unsprezece braşoveni şi o firmă au fost trimişi în judecată, miercuri, de procurorii DNA în două dosare de deturnare de fonduri europene de peste un milion de lei fiecare. Este vorba despre un contract de finanțare nerambursabilă ce avea ca obiect construirea unei pensiuni turistice în zona Braşovului, în valoare de 1,2 milioane lei şi un proiect IT pentru dezvoltarea resurselor umane, în valoare de 1,7 milioane lei.

Pensiune construită cu bani obţinuţi ilegal

Primul dosar are ca protagonişti trei braşoveni, două femei şi un bărbat, toţi trei fiind trimişi în judecată în stare de libertate pentru un tun de de 1.249.775 lei (aproximativ 300.000 euro). Potrivit anchetatorilor, Monica Nicoleta Alexandru este cercetată pentru 63 de acte de evaziune fiscală şi folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, Alexandru Adrian Ioan este cercetat pentru evaziune fiscală (63 acte materiale) şi complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, iar Butnăruc Adina (administrator al unei societăți comerciale) pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (4 acte materiale).

„Astfel, Monica Nicoleta Alexandru a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Întreprindere Individuală, pe data de 30 aprilie 2010, un contract de finanțare nerambursabilă ce avea ca obiect construirea unei pensiuni turistice, în valoare de 1.249.775 lei (aprox. 300.000 euro). Deoarece, în cazul contractelor mai mari de 50.000 de euro fără TVA, se impune organizarea unei licitații cu participarea a minim trei ofertanți, la data 14 iulie 2010, în urma acestei proceduri, a fost desemnată câștigătoare, în vederea construirii pensiunii, o societate comercială care, ulterior, a fost preluată și administrată, de fapt, de inculpații Alexandru Monica Nicoleta și Alexandru Adrian Ioan prin intermediul a două persoane interpuse, administratori de drept“, susţin anchetatorii.

În acest context, în perioada martie – decembrie 2011, Alexandru Monica Nicoleta și Alexandru Adrian Ioan au procurat, întocmit și înregistrat în evidența contabilă a societății și în documentele legale obligatorii 63 de facturi de achiziții fictive, sustrăgându-se astfel și de la plata TVA-ului și impozitului pe profit, în scopul diminuării bazei impozabile a TVA și a impozitului pe profit. Aceste documente care au stat la baza întocmirii facturilor fiscale și a celorlalte acte (devize de lucrări, declarații, unele întocmite și semnate în fals de către inculpata Alexandru Monica Nicoleta) au fost folosite ulterior în relația cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în vederea justificării îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului nerambursabil.

În 10 martie 2017, la solicitarea procurorilor anticorupție,Butnăruc Adina a depus la dosarul cauzei documente financiar contabile în care a evidențiat, în mod nereal, valori mai mari față de cele predate, anterior, organelor de poliție.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 513.104 lei la care se adaugă dobânzi și penalități calculate de la data decontării efective a fiecăreia dintre cele trei tranșe de plată și până la data achitării efective a prejudiciului (sumă ce reprezintă contravaloarea celor trei tranșe de plată acordate în baza contractului de finanțare). De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 95.110 lei, suma reprezentând impozite, taxe, contribuții la care se vor adăuga accesoriile eferente (majorări/dobânzi de întârziere și penalități) de la data săvârșirii faptei până la data plății.

În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile și asupra conturilor bancare ce aparțin celor trei inculpați.

Fonduri ilegale pentru proiecte de dezvoltarea resursei umane

Un alt dosar ajuns pe masa procurorilor DNA Brașov vizează opt persoane şi o firmă care au obţinut fonduri europene de peste 1,7 milioane lei pentru dezvoltarea unmui proiect de dezvoltare resurse umane. Potrivit anchetatorilor, la data de 16 februarie 2009, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” în calitate de autoritate contractantă și S.C. San Software S.R.L., în calitate de beneficiar, reprezentată de Muntean Nicolae, a fost încheiat un contract de finanțare în valoare de 1.889.139 lei (fără TVA) având ca obiect proiectul intitulat „IT pentru dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale”. Ulterior, în baza contractului, s-au formulat 7 cereri de rambursare, pentru care inculpații au folosit documente false sau inexacte care au avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile, în valoare totală de 1.718.215, 71 lei.

„Concret, inculpatul Muntean Nicolae împreună cu inculpata Tecău Alina-Simona au declarat în fals că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul cererilor de rambursare sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. În susținerea acestora, cei doi inculpați au anexat înscrisuri necorespunzătoare adevărului privitoare la cheltuieli pretins a fi efectuate în realizarea proiectului (respectiv state de plată, acte adiționale la contractele de muncă, pontaje, centralizatoare privitoare la orele lucrate de experți, documente privind cumpărarea de mobilier cu încălcarea legislației achizițiilor publice etc.)“, au precizat procurorii.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.718.215, 71 lei. În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile, imobile, părți sociale și asupra conturilor bancare ce aparțin inculpaților.