Momente de panică la spitalul din Port Charlotte, după ce acoperișul unității medicale a fost rupt de furtună. În acel moment, în unitatea medicală se aflau sute de pacienți care aveau nevoie de îngrijiri.

„Din păcate, astăzi am avut aproximativ 160 de pacienți, iar acoperișul a fost distrus de furtună, după care am avut ploi torențiale, iar apa care a coborât apoi pe casa scărilor, oameni care au mers apoi pe alte etaje”, a spus doctorul Birgit Bodine.

Prin holurile inundate, medicii și asistenții au mutat pacienții într-un loc sigur în altă zonă a spitalului. Unele saloane care sunt construite pentru două persoane găzduiesc acum trei și patru pacienți, a spus ea.

„Este destul de groaznic. De fapt, sunt încă în spital. Încă nu am reușit să plecăm”, a spus ea.

My aunt who is currently working at the hospital in Port Charlotte sent videos showing the roof caving in, ICU patients being carried down flights of stairs, and flooding throughout the hospital.



Shout out to everyone working tirelessly to keep people safe right now pic.twitter.com/sWdIhfGj5I