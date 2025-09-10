Sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști israelieni

Ursula von der Leyen a criticat planurile de colonizare ilegală care ar diviza în două Cisiordania ocupată, precum și incitarea la violență de către miniștrii extremiști israelieni, potrivit The Guardian.

Declarațiile au fost făcute în timpul discursului său anual privind „starea Uniunii” în Parlamentul European de la Strasbourg, în cadrul căruia a descris o lume turbulentă, în care „se trasează linii de luptă” și „dependențele sunt folosite fără milă ca arme”.

Ea a afirmat că executivul UE va îngheța sprijinul bilateral acordat Israelului, cu excepția fondurilor destinate grupurilor societății civile și centrului memorial al holocaustului Yad Vashem.

Comisia va prezenta, de asemenea, propuneri de suspendare a părților comerciale ale acordului de asociere UE-Israel și va elabora sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști israelieni și a coloniștilor violenți din Cisiordania, a afirmat ea.

Discursul a fost, de asemenea, un răspuns la criticile din partea stângii cu privire la inacțiunea UE în ceea ce privește Israelul.

Ursula Von der Leyen a solicitat Europei să exercite mai multă presiune asupra Rusiei

Președinta Comisiei Europene s-a referit și la faptul că mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez de către Rusia, susținând că Europa „este în deplină solidaritate cu Polonia”. Declarația i-a determinat pe deputații europeni să se ridice în picioare și să aplaude în semn de susținere.

Ursula on der Leyen a continuat, solicitând Europei să exercite mai multă presiune asupra președintelui rus, Vladimir Putin, pentru a-l determina să se așeze la masa negocierilor.

Ea a declarat că UE lucrează urgent la o „nouă soluție pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei”, bazată pe active rusești blocate în Occident, estimate la 300 de miliarde de euro. Ea a lansat ideea unui împrumut pentru reparații de daune pentru Ucraina, care ar lăsa activele rusești intacte din punct de vedere legal.

UE se interesează de activele rusești deținute în blocul comunitar, dar nu a ajuns la confiscarea totală, temându-se de repercusiuni dăunătoare pentru stabilitatea zonei euro.

Huiduieli din partea europarlamentarilor de extremă dreapta

Ursula von der Leyen s-a confruntat și cu huiduieli din partea europarlamentarilor de extremă dreapta, care reprezintă acum al treilea grup ca mărime din Parlamentul European. Aceștia au huiduit-o când a vorbit despre îngrijorarea sa cu privire la scăderea ratelor de vaccinare și au întrerupt-o când a anunțat o nouă inițiativă europeană de combatere a dezinformării.

De asemenea, ea s-a angajat să mențină cursul agendei climatice a UE, a promis o strategie de eradicare a sărăciei în Europa până în 2050 și și-a manifestat interesul față de restricțiile impuse de Australia în ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale de către copii. Ea a anunțat că un grup de experți va analiza cea mai bună abordare pentru Europa, afirmând: „Părinții, nu algoritmii, ar trebui să ne crească copiii”.

