În cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev, von der Leyen a declarat că discuțiile de sâmbătă cu Zelenski „ne vor permite să ne finalizăm evaluarea până la sfârșitul săptămânii viitoare”, evaluare care va stabili dacă Ucraina poate primi sau nu statutul de țară candidată la aderarea la UE.

The @EU_Commission is preparing ⁰our recommendation for EU Member States.⁰⁰My discussions today with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal will enable us to finalise our assessment.⁰⁰The path is known.



I appreciate the efforts and determination of Ukraine in this process. pic.twitter.com/wBJmOJ2P5x — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Decizia, a cărei dată era așteptată pe scară largă, ar fi doar un pas preliminar într-un proces de lungă durată.

Toate cele 27 de guverne ale țărilor UE vor trebui să fie de acord să acorde Ucrainei statutul de țară candidată, după care vor avea loc discuții extinse privind reformele necesare înainte ca Kievul să poată fi luat în considerare pentru aderare.

Von der Leyen, aflată la a doua sa vizită la Kiev de la începutul războiului, în februarie, i-a reamintit lui Zelenski că, în ciuda progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele administrative și în alte domenii, mai sunt multe de făcut.

?? Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

„Ați făcut multe pentru consolidarea statului de drept, dar mai este nevoie de reforme care să fie implementate, de exemplu pentru a combate corupția”, a declarat șefa Executivului comunitar, în cadrul conferinței de presă comune.

Ukraine, a solid parliamentary democracy, was already on a good track before Russia invaded.



This war is an enormous stress test.

And the whole country is stepping up.



The same spirit is needed to reform and modernise the country.



And Europe is here to support you. pic.twitter.com/aGzqp5NNSN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

„Toată Europa este o țintă pentru Rusia, iar Ucraina este doar prima etapă a acestei agresiuni”, a declarat Zelenski, în cadrul aceluiași briefing.

„Acesta este motivul pentru care un răspuns pozitiv al UE la cererea de aderare a Ucrainei poate fi un răspuns pozitiv la întrebarea dacă proiectul european mai are vreun viitor”, a adăugat liderul de la Kiev.

Foto: Profimedia Images

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

GSP.RO A explodat! Jennifer Lopez, furioasă că a împărțit scena cu Shakira. Răbufnirea neașteptată a vedetei „La naiba!”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! O televiziune din România se golește. DEMISII pe bandă rulantă, pleacă și șefii

Observatornews.ro Supravieţuitoare a masacrului din Texas, prăbuşită lângă mormântul celei mai bune prietene. A intrat în stop cardiac când îi lăsa un ursuleţ şi flori

HOROSCOP Horoscop 11 iunie 2022. Scorpionii ar trebui să evite exprimarea unor nostalgii care ar putea fi greșit înțelese de cei din jur

Știrileprotv.ro Doi scafandri au făcut o descoperire incredibilă în adâncuri, dar au ținut totul secret timp de 15 ani. Care este motivul

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România