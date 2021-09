„Comitetul Politic USR PLUS confirmă retragerea susținerii politice pentru premierul Florin Cîțu. În cazul în care partenerii din Coaliția de guvernare nu acceptă schimbarea premierului Florin Cîțu, Comitetul Politic al USR PLUS decide susținerea moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Florin Cîțu și depunerea acesteia în cel mai scurt timp posibil”, se arată în comunicatul transmis, vineri, de USR PLUS chiar înainte de ședința de coaliție programată pentru ora 18:00.

„După o situație privind situația politică din coaliție am primit mandat pe care îl vom transmite și azi la ora 18:00 la ședința de coaliție. Mandatul este să solicităm în continuare demisia sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Florin Cîțu ca să putem continua în aceeași formulă în coaliție, dacă acest lucru nu se va întâmpla, vom depune moțiunea de cenzură în cel mai scurt timp”, a transmis într-o declarație de presă Dacian Cioloș.

