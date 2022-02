USR și PSD îi cer primarului Iașiului să își dea demisia. Mihai Chirica: Nu demisionez și mai candidez o dată

Președintele PSD Iași, Maricel Popa, i-a cerut primarului Iașului să își dea demisia de onoare, într-o conferință de presă susținută în cursul zilei de duminică, 20 februarie. Acesta îi acuză pe Mihai Chirica și pe președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, ambii membri PNL, că au adus un prejudiciu de imagine orașului, fiind implicați în mai multe dosare penale.

„Dacă mai au o fărâmă de demnitate, Mihai Chirica și Costel Alexe trebuie să își dea demisia. Este o demisie de onoare pentru că, din păcate, Iașul a înregistrat la ora actuală cel mai mare număr de dosare în care edilii sunt cercetați penal. Nu de proiecte, cum ne-am fi bucurat, ci de dosare penale. Ei se plimbă practic între tribunal și birou. Nu este normal. Vrem să își dea demisia și să se organizeze alegeri anticipate în maximum șase luni”, a declarat Maricel Popa.

Declarațiile vin în continuarea celor ale liderilor USR de săptămâna trecută, când i-au cerut primarului să își dea demisia după ce a fost pus sub control judiciar.

Mihai Chirica: Candidez și câștig în 2024

În replică, primarul Iașului, Mihai Chirica, a declarat presei că nu își va da demisia, ba chiar este pregătit să candideze pentru un nou mandat în 2024 și să câștige.

„Nu se pune problema cu siguranță să îmi dau demisia la cererea domnului Maricel Popa, din diverse motive, nu am fost ales să îi dau satisfacție dumnealui din considerente politicianiste. Dar mai mult decât atât aș vrea să îl informez că sunt dispus să mai candidez o dată și am să îi demonstrez că pot câștiga Primăria Municipiului Iași pentru că eu fac politică, dar fac pentru oraș, și nu pentru partid, ceea ce este un mare avantaj din perspectiva mea”, a declarat Mihai Chirica.

USR: „Suntem obligați să declanșăm acest referendum”

Cei de la USR Iași au anunțat că vor începe oficial un proces de strângere a semnăturilor pentru organizarea referendumului de demitere a actualului primar. Cosette Chichirău, deputat USR de Iași, a precizat pentru Libertatea că joi va începe această acțiune a partidului și că la ea va fi prezent și actualul președinte interimar al USR, Cătălin Drulă.

Cosette Chichirău, deputat USR de Iași | Foto: Hepta

„Îl criticăm de mulți ani pe domnul Mihai Chirica, că are probleme cu legea de mult timp. Orașul este blocat, dar de doi ani situația s-a agravat și mai tare, ajungând să nu poată intra în primărie fiindcă a fost pus sub control judiciar. Asta este foarte grav. Trebuia să își dea demisia de onoare și să ne lase să continuăm, dar cum nu va face asta, suntem obligați să declanșăm acest referendum. Nu cred că are fizic timp să se ocupe și de jobul de primar, fiindcă trebuie să se ocupe de dosarele sale”, a explicat Cosette Chichirău.

Aceasta a precizat însă că va fi complicat ca referendumul să aibă succes. Conform legii, trebuie semnat de 25% dintre cei înregistrați cu drept de vot în registrul electoral, adică puțin peste 80.000 de ieșeni. Acesta a fost însă aproape de numărul total al celor care s-au prezentat la urne la alegerile locale din urmă cu doi ani. De aceea, USR și-a stabilit un „prag psihologic”: circa 36.200 de semnături, mai exact numărul de voturi cu care a fost ales Mihai Chirica la primărie.

Vrem să le strângem pe toate, dar va fi foarte dificil. Însă pragul psihologic este numărul de voturi pe care l-a luat Mihai Chirica. Dacă le strângem pe acestea avem un caz puternic ca el să își dea demisia de onoare. Cosette Chichirău, deputat USR:

