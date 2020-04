De Denisa Dudescu,

În plină criză provocată de coronavirus tot mai mulți fac un pas în spate, dacă unii demisionează în bloc pentru că nu vor să lucreze cu pacienții infectați cu COVID-19, alții și-au depus actele de pensionare sau au cerut transfer la alte spitale din țară.

Cinci asistenți medicali care au 65 de ani și doi medici care se apropie de 70 de ani au depus deja cererile de pensionare, când au aflat că spitalul urmează să trateze doar pacienți contaminați. Un brancardier și-a dat demisia la aflarea veștii.

„La momentul de față eu sunt descoperit cu medici la Pediatrie, aș mai avea nevoie de medici, doi pe această secție de exemplu. Am făcut adresă către DSP Gorj în care am menționat că avem nevoie de medici și am cerut anumiți medici care au lucrat la noi”, potrivit pandurul.ro.



Constantin Târziu, manager spital Târgu-Cărbunești