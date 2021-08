Vânzarea la licitație a unui manuscris de George Enescu și a viorii primite în dar de la familia regală naște controverse. ”De ce nu se află în patrimoniul național?”

Casa de licitații Historic scoate la vânzare în data de 25 septembrie 190 de loturi de obiecte care au legătură cu George Enescu, prilejuită de împlinirea a 140 de ani de la nașterea marelui compozitor român.

De departe, cea mai valoroasă este partitura-manuscris a operei ”Oedipe” – ”o filă care cuprinde motivele principale ale operei”, după cum se arată în descrierea de pe site.

Sursa FOTO: Casa de licitații Historic

Aceasta se află într-o stare de conservare ”foarte bună”, iar organizatorii speră să obțină pe ea între 100.000 și 300.000 de euro. Licitația pornește de la 100.000 de euro. Alături de partitura propriu-zisă se păstrează patru adnotări olografe cu indicații muzicale, scenice, de regie și scenografice pentru premiera operei – care a avut loc la Paris, în 1936.

Printre obiectele vândute se mai află o vioară care a fost primită de compozitor din partea familiei regale a României, pe care organizatorii speră să obțină între 75.000 de euro și 100.000 de euro.

Sursa FOTO: Casa de licitații Historic

Licitația pornește de la 50.000 de euro. Vioara este model Joseph Guarnerius del Gesu, fiind făurită de compania Gebruder Wolf în anul 1885.

De asemenea, mai sunt scoase la licitație fotografii cu dedicație sau inedite, manuscrise, corespondențe și documente personale. De asemenea, se mai găsesc documente importante referitoare la opera română, manuscrise, programe cu sinopsis, afișe, etc.

”Cum de a ajuns un asemenea tezaur să fie vândut în acest fel?”

Valoarea simbolică a obiectelor scoase la licitație a provocat un val de reacții din partea oamenilor de cultură români, potrivit G4Media.

Printre cei care au reacționat au fost filosoful Mihai Șora, istoricul Eugen Ciurtin și dirijorul Gabriel Bebeșelea. Potrivit sursei citate, ei se îndoiesc de autenticitatea obiectelor scoase la licitație și ridică întrebări cu privire la înstrăinarea patrimoniului național, dacă acestea se dovedesc originale.

”Cum de a ajuns un asemenea tezaur să fie vândut în acest fel? Pe ce filieră? Cum de nu se află el, după toate regulile, într-un muzeu, în condițiile de protecție și conservare pe care le presupun piese atât de rare, prețioase și fragile?”, se întreabă Mihai Șora, într-o postare pe Facebook.

”Cum e cu putință să anunți că vinzi manuscrisul „piesei“ Oedipe? Care manuscris? Acesta se păstrează în fonduri publice, e inalienabil, dacă inalienabil există în română, ceea ce poate fi o speranță deșartă”, scrie, la rândul său, Eugen Ciurtin.

Gabriel Bebeșelea, dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu”, a reacționat și el cu privire la mesajul transmis de Ciurtin.

”De ce vioara lui Enescu, menționată în această licitație, nu apare în nici măcar o listă din vreo sursă bibliografică? Poate pentru că nu e a lui Enescu?! Câte file are acea misterioasă partitură-manuscris de la Oedipe? E într-adevăr manuscrisul original?”, se întreabă Bebeșelea.

”Am depus actele care le certifică autenticitatea ”

Reprezentanții casei de licitații Historic spun că respectă toate normele legale în vigoare. Mai mult, cele două importante obiecte, manuscrisul și vioara, au fost propuse spre clasare obiecte de patrimoniu la categoria tezaur, iar statul va avea drept de preempțiune la cumpărarea lor, dacă va decide să o facă, mai arată sursa citată.

”Cele două obiecte au fost propuse de noi spre clasare, iar statul are drept de preempțiune din acest moment. Pe 18 august, când am depus dosarul, am depus și actele care le certifică autenticitatea. Acum depinde de minister când și dacă le tezaurizează. În unele cazuri, un astfel de dosar durează și un an de zile”, a precizat pentru Libertatea Cezar Florea, prezentantul Historic.

Reacția ministrului Culturii

La rândul său, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat că dosarul pentru partitură îndeplinește condițiile legale pentru analiza în vederea clasării, dar că pentru vioară mai este nevoie de niște completări. ”Voi lua legătura cu Muzeul «George Enescu» pentru a verifica originea acestor documente”, a anunțat ministrul, potrivit G4Media.

Citeşte şi:

Măsuri la începerea anului școlar. Prezența fizică a elevilor, permisă până la pragul de infectare de 6 la mie

Fabulosul caz al rețelei de camerunezi din România care intercepta e-mailurile dintre companii și le punea să plătească în conturile lor

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac, propunere fără precedent: „Aș da o lege prin care i-aș obliga pe toți”

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Alexandru Arșinel despre Andreea Esca, fosta iubită a fiului său, abia acum

Observatornews.ro Tânără însărcinată, spulberată pe o trecere de pietoni din Arad. A fost aruncată în aer aproape zece metri după impact

HOROSCOP Horoscop 20 august 2021. Săgetătorii trebuie să își economisească resursele pentru a obține rezultate

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin