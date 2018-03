Vesti bune: Imunoglobulina ajunge în România săptămâna viitoare

Imunoglobulina achiziţionată prin Mecanismul european de Protecţie Civilă va ajunge în țară săptămâna viitoare, în plus, distribuitorii s-au oferit să ajute și ei și vor aduce câteva mii de doze, a spus, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

“Săptămâna viitoare va veni în ţară imunoglobulina pe care am achiziţionat-o prin Mecansimul de Protecţie Civilă, plus că vor mai veni încă câteva mii de fiole de la distribuitori care au întins o mână României. am primit această veste în această dimineață”, explică ministrul Sănătății.

Astfel că , pe lângă ceșe zece mii de doze vor mai fi alte câteva mii de la distribuitori”, a continuat ministrul Pintea, prezentă vineri la Forumul Naţional de Gineco-Oncologie, organizat de Societatea Română de Chirurgie şi Ginecologie Oncologică.