Povestea bărbatului care locuiește de 5 ani într-un cort, pe Dealul Melcilor din Brașov: “Crăciun, Revelion, Paști sunt șterse de la mine de pe hârtie”

De Delia Marinescu, Eli Driu (foto),

“Mă gândeam că nu vă mai găsesc aici… Mai treceți o iarnă…”, îi spune Loredana, o tânără îmbrăcată frumos, lui Costică Calmuschi. Pe de o parte, se bucură să îl vadă, pe de alta, îi pare rău, căci înțelege cu greu de ce se supune bărbatul unei astfel de vieți în ger.

Revederea are loc pe Dealul Melcilor din Brașov, unde bărbatul de 64 de ani locuiește într-un cort, și vara și iarna, de aproape 5 ani. Ca o ironie a sorții, el li s-a alăturat creaturilor cu casa în spinare care populează dealul, un melc mare printre mii de melci mici, chiar dacă aici campatul e interzis, fiind o arie naturală protejată.

Tânăra a venit să îi aducă o pizza “domnului Costi”, împreună cu prietenul ei italian stabilit în România, Luca di Santo. În seara asta, cei doi organizează un eveniment caritabil, iar din banii strânși vor să îi cumpere un cort mai încăpător lui Costică.

“Domnul Costică e foarte glumeț”, îl descrie Loredana, care îl cunoaște de mai bine de un an și care încearcă să îl viziteze cât mai des. Pentru că, în această interacțiune dintre doi oameni realizați și un semen fără casă nu știu nici ei cine dă și cine primește. Cine pe cine ajută. Asta mărturisește fata. De fiecare dată, tânăra coboară de pe deal cu sufletul plin de recunoștință pentru tot ce a primit de la viață. La fel și Luca. “În fiecare dimineață trebuie să îi spunem mulțumesc Universului”.

Cel mai mult apreciază că bărbatul nu cere niciodată nimic, nici măcar când îl întreabă de ce ar mai avea nevoie. “Zice mereu: «Veniți doar să stăm de vorbă»”, spune Loredana.

“E cel mai demn om. Și cel mai bogat cred, are tot Brașovul, are pace, are liniște, are tot”, intervine Luca, cu un accent italienesc.