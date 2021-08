Viața în București a unei studente la Medicină venite din Africa: „Zici că ești în Nigeria, numai că ai și wi-fi”

„Chin-chin” sunt niște biscuiți prăjiți, cu o aromă ușoară de nucșoară, care seamănă foarte bine cu biscuiții sprițați ai copilăriei românești. Dar gustul veritabil al Nigeriei se află în sucul Guinness Malta Bottle, o băutură dulceagă ca un sirop de zahăr ars, care face o spumă albă ca de bere. Apoi, ca gustare sărată, negreșit chipsurile de plantan, foarte asemănătoare cu cele de cartofi.

Nostalgie la bucată. Pe toate le găsesc cele câteva sute de africani care trăiesc în țara noastră la magazinul de pe Știrbei Vodă. Ayman i-a cunoscut pe majoritatea în cei cinci ani de când este în București. Fie au venit la magazinul unde e vânzătoare în timpul vacanțelor, fie s-au văzut la celebrarea independenței Nigeriei, pe 1 octombrie.

Au un grup de WhatsApp și de Facebook unde vorbesc și se ajută. „E greu să trăiești atât de departe de casă și te simți bine să mai vorbești cu oameni care au crescut în comunități similare”, povestește Ayman, în timp ce vinde câteva înghețate și sucuri.



Ayman vrea, după terminarea facultății, să plece în Vest

Vrea să fie doctor în Germania

Majoritatea africanilor au venit la noi acum mulți ani pentru studii și au rămas, majoritatea au diferite afaceri, s-au căsătorit cu români și și-au construit o viață aici. De altfel, și Ayman a ajuns acum cinci ani să învețe la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, fiindcă părinții ei au mai locuit în trecut la noi.

„Părinții mei au trăit aici acum 20 de ani, fiind diplomați, și când au stat aici în România și știau că școala de medicină de aici era foarte tare și atunci când le-am spus că vreau să mă fac doctor, mi-au spus să venim aici”, povestește tânăra, care mai are doar un an până la absolvire.

Dorește să se specializeze în chirurgie estetică și să lucreze în Germania. „Pentru mine nu e o soluție să rămân în România, pentru că adevărul e că salariile de aici nu sunt atât de mari. În același timp, nu stau grozav la capitolul limbi străine, așa că să învăț româna și să lucrez în limba română nu e o opțiune grozavă. Prefer să lucrez într-o țară care vorbește engleza pe scară largă”, spune nigeriana, care a locuit până acum și în SUA, și Marea Britanie.

Fiind studentă la Medicină, a avut ocazia să viziteze spitalele românești și crede că avem mult de îmbunătățit și la acest capitol. „Aș spune că sunt câteva spitale foarte bune unde am fost și m-au surprins eficiența și igiena. Există unele spitale din România care sunt cam dezorganizate și le-ar prinde bine mai multă muncă la acest capitol. Dar peste toate, cred că medicii fac tot ce pot”, e diplomată nigeriana.

S-a adaptat repede la facultate. Spune că are mult de învățat, dar se aștepta la asta. Nu se aștepta însă să treacă și printr-o pandemie între timp.

„La începutul pandemiei mi-a fost teamă, cu tot ce se întâmpla în jur, numărul de morți, dar până la urmă, este domeniul pe care l-am ales, este profesia pe care va trebui să o fac. Acum sunt studentă și nu e atât de rău, acum merg la spital, văd pacienți, dar ne țin departe de zonele COVID. Probabil când voi practica medicina pe bune, va fi mai greu”, spune tânăra într-o engleză perfectă.

Șocată de zăpadă

Până atunci se bucură de ultima vacanță studențească. Dar nu precum ceilalți colegi ai ei, ci făcând pe vânzătoarea la magazinul unei alte prietene nigeriene. „Ea este căsătorită aici, are și un copil. Locuiește de mulți ani și va rămâne aici”, spune Ayman.

Își va face însă timp să mai călătorească prin România. Până acum a fost în Brașov, Sinaia, Sibiu și pe Dunăre, în Orșova. I-ar plăcea să vadă și Clujul, despre care a auzit că e foarte studențesc. I-a plăcut la munte foarte mult.

„Am fost și într-o excursie pe munte, pe traseul 7 Scări și mi-e teamă de înălțime și am început să plâng. A trebuit să mă întorc și să-i las pe prietenii mei să continue, fiindcă eu nu mai puteam. Dar e foarte frumos până acolo”, își amintește fata.

Fiindcă a trăit și la New York, ninsoarea nu a fost o premieră pentru ea, așa cum se întâmplă cu alți africani. „Nigerienii și africanii, în general, care vin aici sunt șocați de cât de drastică e vremea și cum în timpul verii e atât de cald și apoi devine atât de frig iarna și ninge. În primul an, îmi amintesc că am ieșit să plec la școală și când am făcut primul pas, zăpada era peste gleznă. Am fost puțin șocată”, își amintește Ayman.

În Nigeria nu au „Centru Vechi”

Dacă sistemul medical românesc ar sta mai bine, cu siguranță ar rămâne și ea aici. Măcar pentru românii care au fost foarte buni cu ea. „Am fost foarte surprinsă de cât de ospitalieri sunt oamenii. E șocant, fiindcă ai impresia că românii ar putea fi puțin mai închiși, dacă ții cont de ce spuneau colegi de-ai mei români. Dar am fost surprinsă să văd cât de ospitalieri au fost și drăguți cu mine, străină fiind”.

Societatea românească e mai deschisă și oamenii imediat intră în vorbă cu tine. „Noi în Nigeria nu avem un Centru Vechi cu baruri unde să meargă toată lumea, suntem mai stricți și mai conservatori decât țările europene. Suntem și mai închiși, în timp ce voi sunteți mai prietenoși, în câteva minute un român ar putea să-mi spună povestea lui de-o viață”, spune Ayman.

Nigeria este țara africană cu cel mai mare număr de locuitori, de zece ori mai mulți decât în România, majoritatea creștini sau musulmani. Țara trăiește din rezervele importante de petrol și este una dintre cele mai importante economii de pe continent.

În general, țările africane sunt mai închise, fiecare își vede de treaba lui. Suntem cam ca newyorkezii, nu vorbim cu vecinii noștri decât dacă suntem nevoiți. Asta e marea diferență. Ayman Aliyu, studentă la Medicină:

Africanii preferă România fiindcă e o țară mai ieftină decât altele din Europa și, în plus, „nu e nimic să nu poți face și în România”.

„Toți nigerienii care vin aici spun: în România zici că ești în Nigeria, numai că ai și wi-fi. Că noi nu avem wi-fi, folosim internet mobil și e cam scump”, râde tânăra.



Haine și gustări africane

E îmbrăcată într-o rochie albă cu flori portocalii. Africanilor le plac culorile și au început să le placă hainele lor și românilor. Pe două șine cu umerașe stau cămăși în verde crud, albastru marin, oranj și galben.

„Avem mulți români care vin și sunt interesați în haine și de obiectele de artă. Unul dintre bărbații din comunitate face aceste tablouri și a pictat și tricouri. O altă fată face cămăși și le aduc aici să le vândă. Oamenii intră, sunt surprinși și vor să le cumpere pentru ei sau prieteni care au fost în Africa”, le prezintă fata, ridicându-le pe rând ca la o prezentare.

În magazinul în care lucrează Ayman sunt de vânzare haine din Africa

Apoi, la fel de căutate sunt și produsele pentru părul creț: șampoane, balsamuri, geluri. La un moment dat, de la o postare într-un grup de pe Facebook al celor cu părul creț și greu de îmblânzit, li s-au golit rafturile. Dar refac stocurile cât de des pot. În plus, au și un salon în magazin, unde împletesc codițe în stilul african.

Au și multe ingrediente și condimente pentru preparate africane. Dar Ayman recunoaște că nu știe să gătească. Preferă oricând „micii și ciorba de vacă” pe care le poate cumpăra gata preparate din oraș.

De mâncarea românească îi va fi dor când va locui în Germania.

