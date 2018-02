Viața lui Ionuț atârnă de un fir de ață. Singura șansă a băiatului de 16 ani stă în mâinile unui medic din Ungaria

Despre Ionuț Boacă, băiatul din comuna Scornicești, județul Olt, care la 15 ani a fost depistat cu multiple metastaze la plămâni, v-am povestit în luna august a anului trecut. Pe atunci, urma cu strictețe tratamentul pe care i-l recomandaseră medicii din Craiova, tratament care însă, din păcate, nu a dus spre vindecare, ci a stagnat pentru o perioadă evoluția bolii. Și, după ce medicii români i-au mai dat doar câteva luni de trăit, mama adolescentului a luat legătura cu un medic din Ungaria, care spune că îl poate opera pe băiat și îi poate scoate tumorile de la plămâni.

După ce la sfârșitul lui 2016 a fost diagnosticat cu cancer la plămâni – sarcom alveolar de părţi moi viața lui Ionuț Boacă s-a întors la 180 de grade. De pe terenul de fotbal, unde își petrecea cea mai mare parte a timpului, fiind un împătimit al acestui sport, a ajuns la spital, loc care, în scurt timp, i-a devenit a doua casă. Atât el, cât și familia sa au sperat că tratamentul și operația pe care le-a făcut vor fi calea sigură spre însănătoșire. Dar nu a fost deloc așa. “Ultimul an Ionuț și l-a petrecut în spital. Și cum era firesc, în toată această perioadă eu am fost alături de el. Nici nu mai știu la câte cure de chimioterapie a fost supus, în speranța că va scăpa de boală și își va putea relua viața exact de unde a lăsat-o atunci când a aflat că suferă de cancer. Dar nu a fost nici pe departe așa.

Este adevărat că pe toată durata ședințelor tumorile au stagnat. Însă după nici trei săptămâni de la terminarea tratamentului, tumorile au început să crească rapid, iar medicii ne-au spus că nu mai au ce să facă, pentru că este inoperabil și i-au mai dat maximum 8 luni de trăit”, povestește, cu vocea sugrumată de lacrimi și durere, Mariana, mama adolescentului. Femeia, care mai are acasă o fată de 18 ani și un băiat de 11 ani, a refuzat să creadă că nu mai există nici o speranță pentru fiul ei. Încă de anul trecut, de pe vremea când se afla în spital cu Ionuț, a aflat că în Ungaria este un medic care poate face minuni și care, de-a lungul timpului, a reușit să opereze cu succes mai multe persoane aflate în aceeași situație cu cea a copilului ei. L-a contactat și i-a trimis dosarul medical al băiatului, rugându-se să primească un răspuns pozitiv din partea acestuia.

Doctorii i-au mai dat 6-8 luni de trăit

Nu a durat mult și dorința i s-a îndeplinit. O scrisoare venită de la medic avea să-i aducă speranțe mari Marianei. Și-ar fi luat copilul pe sus și ar fi plecat cu el în Ungaria imediat, dar costurile operației au făcut-o să dea un pas înapoi și să aștepte totuși ca Ionuț să termine ședințele de chimioterapie și să vadă care sunt rezultatele acestora. Anul trecut, pe 6 decembrie, după un an petrecut în spital, adolescentul a terminat tratamentul. “A fost tare fericit când a aflat că a terminat ședințele de chimioterapie. Era nerăbdător să meargă acasă, să stea cu frații lui. Visa chiar să ajungă un pic și pe terenul de fotbal, lucru care, desigur, nu a fost cu putință. Însă a trecut și peste acest lucru, sperând că ziua în care se va întoarce pe teren e destul de aproape”, adaugă mama băiatului. Pentru că medicii din Craiova i-au recomandat să facă și radioterapie, Ionuț a venit la Institutul Oncologic din București înainte de Sărbători. A fost supus unei tomografii computerizate, iar rezultatele acesteia aveau să arate că tumorile de la plămâni se mă­ riseră.

“Radiologul ne-a spus că tumorile au crescut, că sunt destul de multe și mari și că… nu prea mai e nimic de făcut. Ne-a recomandat , dacă pot să spun așa, să ne întoarcem la Craiova și să mai facem câteva ședințe de chimioterapie ca să-i prelungim viața. Și asta pentru că, ușor voalat, ne-a spus că Ionuț mai are de tră­ it 6-8 luni”, povestește Mariana. Acela a fost momentul în care femeia a realizat că nu are altă variantă decât să-și ducă băiatul în Ungaria, la medicul care îl poate opera. A luat din nou legătura cu acesta și a cerut toate detaliile. Astfel a aflat că pentru cele două intervenții, una pentru fiecare plămân, are nevoie de 20.000 de euro, sumă de bani de care familia nu dispune. Cei care doresc să-l ajute pe adolescentul de 16 ani să treacă peste acest hop o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «Ionuț». Pentru sume mai mari se pot face depuneri în conturile Fundației Ringier.