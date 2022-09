Viața unui italian celebru, „regele nightlife-ului” din România: „Am pierdut 40 de milioane de euro în foc. I-am făcut înapoi”

Joshua Castellano, 56 de ani, este un napoletan care a făcut istorie în România cu cluburile și cu restaurantele sale. De trei decenii în țara noastră, mai mult de jumătate din viață și-a petrecut-o în România, pornind de la o fabrică de pâine la Brașov și continuând cu cele mai cunoscute cluburi din București, notorii și la nivel internațional, „Zerilos”, „Bonsai”, „Le Gaga” și „Bamboo”, printre altele. Cluburi deschise în Capitală, apoi la malul mării, pentru ca apoi să încerce și visul american, cu un club deschis la Miami.

„Și mama e cu mine, românii să se întoarcă în țară”

Cu un discurs impenetrabil, fără inflexiuni ale vocii, Joshua Castellano a făcut destăinuri despre viața sa în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, a explicat ce-i place și ce nu la români, menționând că nu vrea să părăsească țara de adopție, că nu se vede trăind în altă parte. Chiar și expresiile sale, în limba română, au căpătat accentul de exprimare al unui român sadea.

A cochetat cu gândul de a fi primar, în urmă cu un deceniu. „Regele nightlife-ului” din România a explicat ce reprezintă această țară pentru el: „Nu am cerut cetățenia română. Am legitimație de ședere. Sunt din Comunitatea Europeană, am buletin, atât. Nu am cerut cetățenie pentru că nu m-am gândit… Poate o fac la anul, o să cer cetățenie. Nici în Italia nu mai merg. Dacă mi-e dor de vreun prieten, îl chem în România. Mama este cu mine. Să se întoarcă românii acasă. Să ridicăm țara asta. România nu mai produce absolut nimic, e păcat. E un slogan foarte frumos: «Fii mândru că ești român!». România are nevoie de ajutor. Ar fi păcat să rămână doar ca țară de consum. Românii să se întoarcă, să investească în instrucție, în spitale. Copiii nu mai învață nimic, internet și atât. Cei care învață pleacă din țară după facultate. Eu aș vrea să văd România să zâmbească. Nu pot să judec eu cine e de vină. Stăm ca vaca, să fie mulsă!”, a comentat Joshua Castellano.

„Am învățat șmecheria de la români”

La începutul anilor 90, când a sosit în țară, a făcut 11 ore de la Timișoara la București, pe un drum plin cu căruțe, cu puține mașini. „Iubesc foarte mult România. Nu mă văd nicăieri în altă parte. Casa mea, trăirile mele, suferințele, bucuriile mele. De ce România? Așa a fost să fie! Am încercat de mai multe ori să plec, dar nu se lipește alt loc de mine. Mă întorc mereu. Am stat doi ani și m-am uitat, să văd care e mentalitatea. Am zis că vin de la Napoli, că știu tot… Era ca o junglă, am învățat șmecheria de la români. Am venit cu un adaos din Italia, am adăugat aici. Românul e foarte inventiv, ca italianul, se adaptează la orice”, a mărturisit Joshua.

Italianul a explicat ce l-ar determina să iasă din afacerile lumii distracției de noapte. A fost la Miami, peste Ocean, s-a întors. „Viitorul meu e în România. Dacă vreau să fac ceva în alte țări, e un stimulent. Dar nu renunț la România, nu pot. Și dacă pierd tot, nu o las, e țara mea. Iubesc România. N-am cum să plec niciodată… Doar dacă lumii nu-i va mai plăcea ce fac eu, atunci o să plec, sunt realist, îmi fac bagajele și plec. Sau mă retrag la pensie, undeva peste 25 de ani. Am făcut singur ce mi-a plăcut. Puteam să fac imobiliare sau vânzare de terenuri, era mai simplu, dar dacă nu simt… Îmi place adrenalina”, a comentat bărbatul de 56 de ani.

„Româncele au tot pachetul complet”

Femeile au fost, sunt, cea mai mare slăbiciune a lui Joshua Castellano. „O completare pentru viața ta. Mi-am lăsat întotdeauna loc de «bună ziua» în fața femeilor. În relațiile dintre bărbați și femei sunt slăbiciuni de ambele părți. Slăbiciuni? Femei și mama. Am fost căsătorit cu o româncă, am făcut un copil tot cu o româncă, e clar ce femei îmi plac. De ce românce? Au creativitate, căldură, nebunie. Au un «vino-ncoace»”, a explicat bărbatul.

„Femeile pe care le-am găsit eu caută tot timpul un bărbat. Eu, norocos? Mi-am făcut eu norocul. N-am vrut niciodată o păpușă lângă mine, să stea doar de decor. M-ar fi costat mai ieftin. Poate nici eu n-am avut mereu femei frumoase lângă mine, dar au fost femei care m-au interesat pe mine”, a subliniat italianul.

Doi prieteni, unul e Cătălin Botezatu

A mărturisit că are doi-trei prieteni adevărați: „Unul e Cătălin Botezatu, altul stă în Moldova, al treilea trebuie să-l mai cântăresc. Pe Cătălin l-am cunoscut în România, e un om cult, educat, cu bun simț, îi spun că trebuie să termine cu acest bun-simț că lumea se folosește de asta. Singurul lucru e că n-are grijă de el, e bolnăvior, el aleargă după munca lui și e păcat, că n-are grijă și de el. Ne cunoaștem de 25 de ani, nu ne-am certat niciodată. Oricând, avem nevoie unul de altul, suntem prezenți unul pentru celălalt”.

Cătălin Botezatu si Joshua Castellano în 2005 Foto: Hepta

„Enigme, fantome, dar are balta pește”

Clubul său „Bamboo” a ars de trei ori, situații teribile, dezbătute pe larg, de fiecare dată nu a avut asigurare, italianul spunând că nici el, nici alte 90 la sută dintre patronii de astfel de cluburi neavând cum îndeplini totalul cerințelor ISU pentru a primi documentele privind obținerea asigurării.

Primul incendiu a fost în iunie 2005, s-a făcut scrum o investiție de 4 milioane de dolari, apoi, în ianuarie 2017, s-a irosit o investiție de 40 de milioane de euro, dintre care 2 milioane de euro cash, banii de la Revelion. Primele două au fost în București, al treilea în clubul de la Mamaia în 2019.

„Prima dată, a fost un necaz total. Dacă vor să ardă locațiile, eu le refac, nu e problemă. Nu știu ce dușmani am, eu am avut ideea de a avea competiție. Am fost vânat toată viața mea… De femei. De bărbați? Nu, că nu-mi plac. Senzație urâtă că nu poți să faci nimic. Să-mi pierd mințile, nu, sunt ambițios, cerebral, nu mă las nici când trebuia să mă las! Am renăscut mereu din cenușă. Da, m-am simțit neputincios. Că nu puteam opri focul, natura. A fost foarte rapid. Prima dată, dacă veneau pompierii pregătiți, ar fi putut opri focul. A doua oară, focul era sus. A fost ceva jalnic. Erau 1.400 de persoane în interior. Aveam un manager foarte bun, crescut de mine, făceam cursuri săptămânale, au ieșit toți”, a rememorat Joshua.

„Au ars banii, i-am făcut înapoi”

Chestionat de Denise Rifai dacă el însuși a dat foc clubului de pe Litoral, așa cum au existat acuzații, inclusiv Ioan Becali făcând astfel de declarații, Castellano a parat, pe un ton ponderat: „Sunt piroman, masochist? Cum să bag câteva milioane, apoi să dau foc unei investiții ce-mi aduce sute de mii pe lună? Toate locațiile din România au probleme pe autorizațiile de la Pompieri, încât să faci asigurare. Am lăsat povestea așa, nu vreau să știu cine a dat foc. Enigme. Nu mă sperie nimic, sunt oameni care fac lucruri pe la spate, bărbați fantome. Nu am bănuieli, dacă aș avea, înseamnă că aș ști și apoi nu mai pot să trăiesc. Sunt pacifist, dacă aș afla, aș căuta răzbunare, justiția trebuie s-o facă statul. Lăsăm așa că are balta pește!”.

Atunci când vine de cifra averii personale, Joshua mută atenția: „Am banii investiți în România, să scrie presa oricât, stimulez oamenii. Nici eu nu știu câți bani am. Azi, pot să știu că mănânc, că sunt miliardar. Dar mâine s-ar putea să nu mai prind ziua! Nu am problema că mâine m-aș putea simți sărac, asta da. Nu mă simt sărac, am tot ce vreau. Nu sunt gelos pe nimeni, nu sunt invidios. Am învățat mult de la oameni, de la milionari. Am pierdut în foc 40 de milioane de euro, s-au dus, dar i-am făcut înapoi. Am renăscut ca pasărea Phoenix. M-am redresat și am făcut bani înapoi. Dacă mi-era frică de sărăcie, nu mai investeam în nimic”.

foto: Hepta

