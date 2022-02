Viața unei ucrainence ajunse la 14 ani prima dată la Baia Mare: „De mică am fost învățată de ai mei că războiul înseamnă durere și mult chin. Mă rog la Dumnezeu”

Invazia trupelor rusești pe teritoriul Ucrainei a creat stupefacție și durere, nu doar pentru cei implicați direct în miezul evenimentelor. Mapamondul s-a solidarizat cu poporul ucrainean, iar ucrainenii din afara țării suferă cu gândul la cei rămași pe plaiurile natale.

Este și cazul Yuliyei Dumanska, portarul echipei naționale a României de handbal feminin. Sportiva de 25 de ani are și cetățenie română, încă din mai 2016, dar sufletul i-a rămas ucrainean. După o perioadă petrecută la Baia Mare, Craiova și Râmnicu Vâlcea, la cel mai înalt nivel în sportul autohton, Yuliya s-a transferat în Croația la Podravka Koprivnica.

Pe umeri cu steagul românesc

Vorbește zilnic cu familia

În aceste clipe grele, Dumanska suferă atât din cauza conaționalilor săi, cât și a familiei care a rămas în Ucraina. Undeva în vestul țării, într-o zonă mai liniștită acum, la Horodenka, la mai mult de 500 de kilometri cu mașina de Kiev, mai exact la aproximativ 7 ore de mers. Totuși, există teama pentru cei dragi. „Țin legătura cu ei, dar e greu, e incertitudinea că nu știi ce se poate întâmpla peste o oră sau mâine. De mică am fost învățată de ai mei că războiul înseamnă durere și mult chin. Mă rog la Dumnezeu să fie bine pentru toți, deși e multă suferință”, a mărturisit Yuliya pentru Libertatea.

„Toată lumea de acasă e speriată”

Handbalista a părăsit Ucraina natală la 14 ani, când a ajuns la Baia Mare, iar pe 5 mai 2016 a primit oficial cetățenia română. Este una dintre cele mai importante jucătoare ale noastre. „Ucraina se confruntă o perioadă terifiantă. Toată lumea de acasă este speriată. Sper ca totul să se rezolve cât mai repede, vreau ca acest conflict să se oprească cât mai curând. Familia mea se află în Ucraina, sunt cu gândul numai la ei. Vrem pace! Războiul înseamnă durere pentru toată lumea. Războiul nu reprezintă un răspuns pentru nicio problemă. Mă voi ruga pentru Ucraina”, a scris Dumanska, pe Instagram.

În centrul imaginii, în tricoul naționalei României

Bucățica de tricolor de pe ghiozdan

Yuliya era o puștoaică atunci când a sosit în România, la Baia Mare, fiind crescută de soții Marta, de la clubul de handbal din nordul țării, care au avut grijă și de ea, și de sora ei, Marina. Soții Ioana și Ioan Marta sunt „mami” și „tati” pentru Yulia. „Când am venit prima oară în România am auzit că, dacă am cetățenie ucraineană, pot primi și cetățenia română. Așa că din prima zi mi-am dorit să devin cetățean român. Am cumpărat un tricolor și mi-am pus o bucățică din el pe ghiozdan, iar alta, în cameră”, a povestit tânăra imediat după ce a primit cetățenie.

