„Astăzi Ucraina a devenit candidată la aderarea la Uniunea Europeană! Asta e atât de tare, încât nu mai e nimic de adăugat! Las și eu o fotografie!”, a scris Ștefanișina pe Facebook, alături de o imagine în care apare într-un birou acoperindu-și ochii cu un șervețel, semn că plânge.

Olga Stefanishyna, Vice Prime Minister and the conductor for EU and NATO integration, as EU confirms UA candidacy. pic.twitter.com/hgRPpScsDj