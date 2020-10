Purtătorul de cuvânt al vicepreședintelui a anunțat pe Twitter că Pence nu are COVID.

”De câteva luni încoace, ca parte a rutinei, vicepreședintele Pence e testat zilnic pentru COVID-19. În această dimineață, vicepreședintele și soția lui au fost testați din nou și rezultatul a fost negativ. Vicepreședintele e sănătos și dorește familiei Trump însănătoșire grabnică”, a scris Devin OMalley pe Twitter.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery. — Devin OMalley (@VPPressSec) October 2, 2020

Donald Trump a anunțat în urmă cu câteva ore că el și Melania Trump au COVID. Președintele SUA e în grupa de risc, din cauza vârstei și a faptului că a atins limita obezității, și face parte dintr-un șir lung de personalități care au fost infectate cu SARS-CoV-2.

La scurt timp după anunțul oficial că Donald Trump are COVID-19, Mike Pence a scris pe Twitter că el și soția sa, Karen Pence, trimit “dragostea și rugăciunile către prietenii noștri dragi, președintele Donald Trump și prima doamnă, Melania Trump”.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Potrivit Constituției SUA, dacă starea președintelui se înrăutățește şi se află în incapacitatea de a-şi exercita atribuțiunile, el poate transfera temporar puterea vicepreședintelui.

Mike Pence, 61 de ani, este cel de-al 48-lea vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii, din ianuarie 2017. În trecut, a fost guvernator al statului Indiana, fiind al 50-lea în această funcție.

