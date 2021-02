„După ce s-a întâmplat nenorocirea cu condamnarea lui Gică Popescu am avut o întâlnire cu Traian Băseascu, eram prim-ministru, despre alte subiecte. Şi la final am deschis eu subiectul şi am zis „domnule preşedinte, vreau să vă rog ceva, personal de data asta”. Ştiu că aţi zis că nu graţiaţi, că nu ştiu ce. Eu vă fac propunerea, că aşa spune legea. Vă trimit cerere pentru că, totuşi, e Gică Popescu”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a adăugat: „E românul care a ridicat cupa pentru Barcelona. Şi dumneavoastră ieşiţi şi spuneţi aşa: „nenorocitul ăsta de Ponta, şi ticălosul ăsta cu infractorii lui mi-a propus… Dar n-am ce face, dom’ne, o semnez şi gata! Îmi iau eu înjurăturile, era 2014, era aia cu lupta anticorupţie, să-i băgăm pe toţi la puşcărie”.

Mi-a răspuns: „bă, bă, Victore, nu pot, ce zice lumea?!”. Am ieşit de acolo, am vorbit cu un prieten şi i-am zis să o sune pe Elena Udrea. Poate-l convinge Elena. Să înţeleagă, totuşi, că e vorba de noi. Că Gică Popescu ne reprezintă pe noi! N-a vrut şi cred că toată viaţa lui o să-i stea pe conştiinţă asta. Victor Ponta:

Gică Popescu a fost condamnat în martie 2014 la 3 ani, o lună şi 10 zile de închisoare în Dosarul Transferurilor, iar după ce a efectuat jumătate din pedeapsă a ieşit din spatele gratiilor.

Citeşte şi:

VIDEO | Senatoarea AUR Diana Șoșoacă, petrecere fără respectarea măsurilor de prevenție, într-un restaurant din Iași. Poliția face verificări

Avertismentul unui reprezentant ONU: decesele cauzate de poluare „vor fi la fel de multe precum cele provocate de pandemia de COVID”

Ministerul Sănătății anunță că vaccinurile​ Pfizer, Moderna și AstraZeneca sunt sigure pentru pacienții cu boli autoimune, dar recunoaște că nu au fost făcute studii pentru această categorie

PARTENERI - GSP.RO Ilie Năstase: „Țiriac m-a întrebat dacă mi-am găsit un loc de veci. Știți ce i-am răspuns?”

Playtech.ro Informații de ultimă oră despre Andra Măruță. În ce stare se află, veștile nu sunt deloc bune

HOROSCOP Horoscop 7 februarie 2021. Scorpion sunt pe punctul de a face o greșeală care va provoca multe supărări

Știrileprotv.ro Angajații care pot primi un sprijin suplimentar în 2021. Detalii aici

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021

PUBLICITATE One Night Gallery. De ce e special acest proiect? (Publicitate)