Victor Ponta: „Dragnea și Teodorovici erau cu mine când am făcut prostia aia cu taxa pe stâlp. Nu pot avea scuza că nu au știut”

„S-au făcut greșeli uriașe, s-au distrus echilibre, s-a stricat o imagine în zona de guvernare și asta ne va costa pe termen lung, indiferent cine va fi președinte. Dincolo de faptul că nu se consultă cu președintele, în momentul în care adopți în ultimele zile ale anului o OUG care prevede taxe fără să te consulți cu cei asupra cărora pui taxele, fără să ai un studiu de impact, o analiză, dacă ai ajuns după doi ani de guvernare să nu poți să închizi bugetul pe un an, nu există nicio consultare a Guvernului cu contribuabilul. Trebuie să-l întrebi, să-i explici celui care plătește taxe. De ce te-ai trezit peste noapte să pui taxe, dacă totul e extraordinar? Publicul român nu e un inamic”, a declarat Victor Ponta, potrivit digi24.ro.

„Noi suntem o țară normală în care sectorul privat produce, plătește taxe, sectorul public cu taxele plătește salariile militarilor, medicilor, etc. Cum nu te consulți cu cei cărora le iei taxe?”, a mai spus el.

Victor Ponta a adus în discuție și taxa pe stâlp pusă de Guvernul pe care atunci îl conducea, care nu a adus bani la buget, astfel că s-a renunțat la ea.

„Asta mă miră, că Dragnea și Teodorovici erau cu mine când am făcut prostia aia cu taxa pe stâlp. Am zis: uite ce bani o să luăm, după aia ne-am dat seama că nici nu am luat niște bani și am și stricat niște lucruri care merg bine și am luat-o înapoi. Nu poți să nu înveți din greșeli. Când am pus supraacciza și s-a dus la prețul de la carburant… Ei nu pot avea scuza că nu au știut. Ei știu foarte clar că toate taxele pe care le pun, de mâine se vor duce în creditele către populație sau companii, în factura la telefon, la energie”, a afirmat fostul premier al României.

„De ce au dat OUG? Nu se pot închide pe cifre. Poți să minți ce vrei la TV, dar nu poți să minți când semnezi documentele bugetului și îți vin datele în față. Era în legea responsabilității fiscale o prevedere de mulți ani, eu am semnat de fiecare dată o declarație pe proprie răspundere că ce trimit în Parlament e real și dacă falsificam răspundeam penal. Acum au scos acel articol, ceea ce înseamnă premeditare. Dăncilă și Teodorovici știu că datele pe care le transmit nu sunt adevărate și nu vor să raspundă penal”, a încheiat Victor Ponta.

