Actorul, care s-a declarat un adept al respectării regulilor sanitare, a spus că nu ştie cum s-a infectat.

„Nu am avut manifestări ale bolii, am stat două săptămâni cuminte, în casă, închis şi am urmat un tratament care mi-a fost prescris şi gata”, a dezvăluit Victor Rebengiuc.

„Nu ştiu cum s-a putut întâmpla chestia asta”, a adăugat actorul, care a explicat că a purtat mască și că nu simte nicio dificultate atunci când poartă masca de protecţie.

Artistul a menționat ce învățăminte a tras în urma acestei experiențe: „Să mai stau pe acasă, să nu plec în lume, în pieţe aglomerate şi metrouri”.

