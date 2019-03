„L-aş descrie ca un om care a profitat de funcţiile care le-a avut, un bugetar – şi asta este curiozitatea mea mare – care a izbutit să devină un mare, mare, mare potent financiar şi nu numai financiar, din leafa de bugetar. Să-mi explice şi mie, sunt curios, eu nu vreau să-i iau nimica lui, Doamne fereşte. Să mă înveţe, cum ai făcut, dumneata, domnule, de ai avut… eu nu nici nu vreau să am atâtea, nici nu vreau să am cât are el… are familie grea, dar să ne înveţe pe noi, că toată lumea vrea să ajungă să aibă o situaţie materială bună, să se simtă bine, să trăiască confortabil”, a spus Victor Rebengiuc despre Liviu Dragnea, la Digi 24.

Despre preşedintele Klaus Iohannis, el a spus: „Este un om corect, este un om cinstit, este un intelectual, ceea ce nu e cazul la domnul Dragnea, şi singurul care rezistă, se luptă (…) ca ţara asta să rămână aproape de Europa, să-şi păstreze calitatea de stat de drept, să nu-şi piardă această calitate, ca să nu fie îngropată sub mormanul de minciuni şi de mizerii pe care această camarilă a PSD-ului şi chiar şi a ALDE încearcă să o îngroape”, a mai spus Rebengiuc.

Ce ar spune Ilie Moromete în România anului 2019

La finalul emisiunii, Victor Rebengiuc a fost provocat de Claudiu Pândaru să își imagineze ce ar spune Ilie Moromete despre România din 2019.

Rebengiuc a răspuns: „Bolnavilor de avere, de unde să vă dau mai mult, dacă atâta e? Vreți să ies la drumul mare și să omor? Asta spunea Moromete. Trebuie să fii chibzuit. O gospodărire a unei familii și a unui stat se face cu gândire, cum facem mai mulți bani, producem, investim în economie, economia produce, asigura locuri de munca. Nu te împrumuți. Îi iei, îi dai la cheltuieli, cumpărăm televizoare, mâncăm la restaurante, jucăm la păcănele. Și apoi trebuie să plătim. Cum? Banca e de vină. Banca jupoaie, că a dat bani de imprumut. Pai e corect?”.

