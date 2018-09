Jirí Felix este un lingvist ceh și la Academia Română vorbește despre importanța limbii cehe amenințată de germanizare după Primul Război Mondial. Iar discursul lui este într-o impecabilă limbă română.

Încheie discursul, își primește aplauzele și iese din sală căutându-și aceiași ochelari pierduți. Dă de ei în primul buzunar și exclamă: „Măi, și cât m-am chinuit să citesc. Pf!”. E îmbrățișat pe hol de prieteni vechi, își amintesc despre alte întâlniri, într-un alt București, parcă într-o altă viață.

Cehul Jirí Felix are 87 de ani și de vreo 80 iubește România și limba sa. Era mic când i-a intrat româna în sânge.

„În vara lui 37, am plecat cu mama mea la niște prieteni cehi stabiliți în Ucraina subcarpatică, acolo unde Cehoslovacia avea graniță comună cu România. Am stat acolo în timpul vacanței, ne-am întors și uite ăsta e începutul interesului meu pentru România. După aceea, am vrut neapărat să învăț românește, ceea ce nu era chiar așa de simplu de găsit pe cineva, la sfârșitul războiului”, spune cu zâmbet melancolic lingvistul.

Este autor de manuale, dicționare și ghiduri de conversație

Și cum viața are căile ei, Jirí Felix a cunoscut un student ceh care copilărise la București și care i-a adus primul manual de română.

„Până astăzi am cartea de citire pentru clasa III-a primară, din 1940 parcă, și am început cu «Ce te legeni, codrule», «Trăiască Regele». Și am continuat și în liceu să studiez româna, ceea ce, Slavă Domnului, s-a putut. Erau anii 50, anii de groază, și, nefiind membru de partid, abia în anul IV s-a eliberat pentru un semestru o bursă la București, la universitate”, își amintește cel care avea să ajungă șeful secției de limba română la Universitatea Carolina din Praga.

A ajuns în București după marele viscol din 1954 și își amintește clar cum iarna troienise toate străzile și încă îți făceai loc printre nămeți de peste un metru.

„Îmi pare foarte bine, fiindcă de atunci am putut să-i cunosc pe profesorii Rosetti, Iorga, Graur, le-am cunoscut mai târziu și familiile”, spune Jirí Felix.

Și de atunci s-a tot întors la București. În 1970, și-a dat doctoratul în România, cu lucrarea „Paradigmatica verbului românesc contemporan”. Jirí Felix este autor de manuale, dicționare și ghiduri de conversație pentru învățarea limbii române.

Nici acum, după 80 de ani de când a descoperit cultura română, nu își explică prea bine ce l-a atras la țara noastră, la graiul ei.

Are doar o bănuială că ar avea origini românești din partea tatălui, dar nimic demonstrat. O iubește și atât.

Citește și: