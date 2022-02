Întrebat de jurnaliști la Parlament despre ultimul „plin” pe care l-a făcut și cât a costat, Florin Cîţu a răspuns că a făcut acest lucru în urmă cu două săptămâni: „Acum două weekenduri. 300 de lei, dar nu ştiu dacă am făcut plinul… Am făcut un drum până la Vâlcea şi înapoi. Cred că mai am ceva”.

În ceea ce privește cumpărăturile făcute, președintele Senatului a râs și a replicat: „Am luat lucruri foarte puţine. Nu iau aşa de multe lucruri deodată. Am luat nişte paste şi nişte sos, cred că asta am luat. A fost doar pentru masa respectivă”.

Întrebat cât costă o pâine, Cîţu a spus: „Doi lei”. În urmă cu un an, pe 10 august, Florin Cîțu, pe atunci premierul României, a fost întrebat de jurnaliști, tot la Palatul Parlamentului, dacă știe cât costă o franzelă sau o sticlă de ulei, în contextul în care afirmase că veniturile românilor au crescut. „Nu pot să spun. Nu mănânc pâine. Încerc să nu mănânc pâine”, a replicat atunci Cîțu.

Și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost întrebat de jurnaliști, luni, 21 februarie, când a fost ultima dată la piață și cum a resimțit ultimele majorări de prețuri, iar liderul social-democrat a răspuns, potrivit Digi24, „La fel ca toți românii”.

Întrebat cât a plătit pentru „un plin la pompă”, președintele Camerei Deputaților a spus: „N-are importanță cât am plătit eu. Am plătit și facturile de la Buzău. Este o majorare”.

Marți, 22 februarie, este programată o nouă ședință de coaliție, în care vor fi discutate în principal trei subiecte, potrivit informațiilor Libertatea: acciza la carburanți, unde PSD va propune înjumătățirea pentru o perioadă limitată, iar PNL este în principiu de acord, plafonarea tarifelor RCA pentru 6 luni și pachetul de măsuri care vor fi luate pentru facturile la energie după 1 aprilie.

