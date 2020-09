Imaginile dure cu atacul au fost difuzate de departamentul șerifului, în speranța că trăgătorul va fi identificat.

În filmarea de pe camerele de supraveghere, un bărbat care se apropie de mașina parcată în orașul Compton, California, și trage prin geamul pasagerului din dreapta. Apoi, atacatorul o ia la fugă.

Adjuncții șerifului au fost împușcați de mai multe și se află în stare critică, fiind operați în cursul nopții.

Conform CNN, polițistul are 24 de ani, iar polițista, care e și mamă, 31 de ani. Atacul a fost comis la ora locală 19.00.

Trump: “Dacă mor, proces rapid și pedeapsa cu moartea pentru ucigaș”

Atacatorul nu a fost prins.

Președintele american Donald Trump a distribuit imaginile pe Twitter, alături de mesajul: “Animale care trebuie lovite puternic!”.

Ulterior, Trump a adăugat pe rețeaua socială: “Dacă mor, proces rapid și pedeapsa cu moartea pentru ucigaș. Singurul mod de a opri asta!”.

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

Pe de altă parte, câțiva protestatari s-au adunat în cursul nopții în fața Spitalului St. Francis Medical Center din Lynwood, unde erau internate cele două victime.

Recomandări O profesoară explică de ce nu vor funcționa școlile în scenariul hibrid: “Anul acesta va fi unul dezordonat”

Protestatari, la spital: “Să moară polițiștii”

Într-un mesaj, Departamentul Șerifului le cere protestatarilor, probabil dintre cei care amendează violența polițiștilor împotriva persoanelor de culoare, să nu blocheze intrările și ieșirile din Urgență. Se mai transmite că aceștia strigă: “Sperăm să moară”, cu referire la cei doi agenți atacați în Compton.

Potrivit departamentului, două persoane au fost arestate ulterior: un bărbat care a refuzat să se supună ordinelor poliției și un reporter al NPR. Acesta nu s-ar fi identificat ca ziarist. Josie Huang a afirmat că a fost eliberată din închisoare duminică dimineața.

To the protesters blocking the entrance & exit of the HOSPITAL EMERGENCY ROOM yelling "We hope they die" referring to 2 LA Sheriff's ambushed today in #Compton: DO NOT BLOCK EMERGENCY ENTRIES & EXITS TO THE HOSPITAL. People's lives are at stake when ambulances can't get through. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

This video appears to show @josie_huang attempting to interview protesters outside St Francis Medical Center, possibly before being detained @StoltzeFrankly @KPCC @BeverlyNBCLA @dennisjromero https://t.co/Ehx7K4FKzB — Frank Tristan (@frankjtristan) September 13, 2020

Citeşte şi:

Campanie electorală în Călărași făcută cu fluturașul electoral PSD la căpăstrul calului. Candidatul: “Vă dați seama, entuziasmul momentului”

Ministrul Educației a anunțat cum începe luni anul școlar. În cele mai multe unități elevii vor merge fizic la școală, iar în 263 lecțiile sunt doar online

PARTENERI - GSP.RO Scandalos! Starul lui Dinamo, prins în ofsaid » Imaginea cu care superba soție Zuzana l-a dat de gol

PARTENERI - PLAYTECH VIDEO: Descoperire uluitoare în casa lui Gheorghe Dincă! A filmat prin geam și a...

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2020. Vărsătorii încep un proces de renunțare la complicații inutile