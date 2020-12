Donald Trump a pierdut alegerile prezidențiale din noiembrie 2020 în fața candidatului democrat Joe Biden, iar de atunci, Trump a lansat mai multe acuzații legate de fraudarea alegerilor.

În cel mai recent episod din seria web a lui Parker și Stone, Sassy Justice, îl prezintă pe Donald Trump citind o poveste festivă despre reni care, de fapt, este plină de subînțelesuri legate de înfrângerea sa în alegeri și de tentativele disperate de a rămâne la putere, potrivit revistei NME.

Parodia, realizată cu tehnologia „deepfake” (videoclipuri trucate într-o manieră foarte realistă – n.r.), din recuzita lui Trump nu lipsesc un pulovăr de sezon și o pălărioară festivă. Iată povestea lui „Trump”:

Cheyenne 9s coverage of the official White House address pic.twitter.com/VoqqlmFu7c