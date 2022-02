În ciuda luptelor de afară, părinții încearcă să ofere un pic de normalitate copiilor. Într-o stație de metrou din Kiev care funcționează ca adăpost, mai mulți oameni au improvizat un mini-cinema, cu un proiector și un ecran pe care copiii pot vedea desene animate.

Clipul a fost postat vineri seară de publicația ctrana.online.

Palats Ukraina metro station in #Kyiv. People have set up screens to air cartoons for children pic.twitter.com/EXUjMFQFfA — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 25, 2022

Un alt clip surprinde îndârjirea locuitorilor capitalei, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Locuitorii Kievului dintr-un adăpost cântă imnul țării.

People singing the Ukrainian Anthem in a bomb shelter in Cherkasy #Ukraine pic.twitter.com/LVh7PF2wNi — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 26, 2022

Autoritățile din Kiev au anunțat că lupta pentru capitală se duce acum pe străzile orașului. Oficialii au mai avertizat rezidenții să rămână adăposturi și să nu se apropie de ferestre.

Mulți localnici sunt oricum în adăposturi, subsoluri sau stații de metrou, unde au și petrecut toată noaptea. Tirurile de artilerie s-au auzit timp de multe ore, fără oprire, iar sirenele au sunat constant.

